В Петербурге арестован основатель военно-патриотической организации «Красная звезда» Павел Бараненко. Его обвиняют в гибели человека

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, Бараненко стал третьим фигурантом уголовного дела о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР в ноябре 2020 года.



По версии следствия, на танковом полигоне у деревни Виллози на Гатчинском шоссе группа лиц предоставляла коммерческие услуги с использованием военной техники — организацию корпоративов, дней рождения и прочего. Рекламировалось развлечение от имени несуществующей организации «Академия-Милитари».



Кроме Бараненко, обвинение предъявлено председателю правления «Красной звезды» Александру Торопову и предпринимателю Алексею Киселеву, который подписывал договоры с клиентами.

