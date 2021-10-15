В Петербурге арестован основатель военно-патриотической организации «Красная звезда» Павел Бараненко. Его обвиняют в гибели человека

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, Бараненко стал третьим фигурантом уголовного дела о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР в ноябре 2020 года.
По версии следствия, на танковом полигоне у деревни Виллози на Гатчинском шоссе группа лиц предоставляла коммерческие услуги с использованием военной техники — организацию корпоративов, дней рождения и прочего. Рекламировалось развлечение от имени несуществующей организации «Академия-Милитари».
Кроме Бараненко, обвинение предъявлено председателю правления «Красной звезды» Александру Торопову и предпринимателю Алексею Киселеву, который подписывал договоры с клиентами.
После гибели Андрея Кожевина организаторы сменили вывеску. Теперь катание на танках и БТР продают под видом «Семейного исторического танкового парка Стальной десант», но хозяйничают на полигоне опять же имеющие отношение к «Красной звезде» фигуры.
Павел Бараненко с начала октября 2021 года находится под домашним арестом, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК Петербурга.
Незадолго до задержания соучредитель «Красной звезды» солировал на военно-исторической реконструкции в память танкового боя Зиновия Колобанова. Бараненко выступал постановщиком. Заказчиком мероприятия был комитет молодежной политики Ленобласти, исполнителем — связанная с «Красной звездой» фирма «Милитаристайлтур». Реконструкцию провели на месте гибели Кожевина, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко участвовал в качестве почетного гостя.
Уголовное дело возбудили по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование планируют завершить к концу октября.
Подробнее о том, за что арестовали главного реконструктора Петербурга Павла Бараненко, читайте в материале «Фонтанки».