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Расследование дела о гибели бизнесмена под колесами БТР завершено. Судить будут главного реконструктора Петербурга и еще двоих

Главный реконструктор Петербурга Бараненко предстанет перед судом по делу о гибели бизнесмена

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СК завершил расследование уголовного дела о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР на экстремальной вечеринке в ноябре 2020 года в деревне Виллози в Ленобласти. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве обвиняемых по делу проходят главный постановщик военно-исторических реконструкций Петербурга и Ленобласти, соучредитель «Красной звезды» Павел Бараненко, председатель правления организации Александр Торопов и предприниматель Алексей Киселев.

Фигурантам вменяют оказание платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в СК.

Павел Бараненко с начала октября 2021 года находится под домашним арестом. «Фонтанка» писала, что незадолго до задержания соучредитель «Красной звезды» солировал на военно-исторической реконструкции в память танкового боя Зиновия Колобанова. Бараненко выступал постановщиком. Заказчиком мероприятия был комитет молодежной политики Ленобласти, исполнителем — связанная с «Красной звездой» фирма «Милитаристайлтур». Реконструкцию провели на месте гибели Кожевина, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко участвовал в качестве почетного гостя.

Подробнее о том, за что арестовали главного реконструктора Петербурга Павла Бараненко, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Денеб
Всех дебильных реконструкторов надо объявить вне закона...... Руки оторвать!
VKuser1115940
Получат условки и минимальные штрафы. Они ж пэтриоты.
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