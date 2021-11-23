Расследование дела о гибели бизнесмена под колесами БТР завершено. Судить будут главного реконструктора Петербурга и еще двоих

В качестве обвиняемых по делу проходят главный постановщик военно-исторических реконструкций Петербурга и Ленобласти, соучредитель «Красной звезды» Павел Бараненко, председатель правления организации Александр Торопов и предприниматель Алексей Киселев.

СК завершил расследование уголовного дела о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР на экстремальной вечеринке в ноябре 2020 года в деревне Виллози в Ленобласти. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в СК.



Павел Бараненко с начала октября 2021 года находится под домашним арестом. «Фонтанка» писала, что незадолго до задержания соучредитель «Красной звезды» солировал на военно-исторической реконструкции в память танкового боя Зиновия Колобанова. Бараненко выступал постановщиком. Заказчиком мероприятия был комитет молодежной политики Ленобласти, исполнителем — связанная с «Красной звездой» фирма «Милитаристайлтур». Реконструкцию провели на месте гибели Кожевина, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко участвовал в качестве почетного гостя.



Подробнее о том, за что арестовали главного реконструктора Петербурга Павла Бараненко, читайте в материале «Фонтанки».