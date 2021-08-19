Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично опробовал трассу конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино. Глава военного ведомства проехался по полигону, управляя новым российским танком Т-80БВМ.
Как сообщает 19 августа пресс-служба Минобороны, Шойгу испытал трассу протяженностью свыше четырех километров.
Автор: Минобороны России
Отмечается, что по итогам проверки министр оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению игр и пожелал успеха российским танковым экипажам.
«Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Участие в нем примут команды более чем из 20 стран.