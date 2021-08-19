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Шойгу прокатился на танке по полигону в Алабино

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично опробовал трассу конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино. Глава военного ведомства проехался по полигону, управляя новым российским танком Т-80БВМ.

Как сообщает 19 августа пресс-служба Минобороны, Шойгу испытал трассу протяженностью свыше четырех километров.

Автор: Минобороны России

Отмечается, что по итогам проверки министр оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению игр и пожелал успеха российским танковым экипажам.

«Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Участие в нем примут команды более чем из 20 стран.

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Комментарии (14)

266108100
У чему этот цирк?
Local
Ждём торжественного проезда в Арктике,на миномете на гусеничном ходу.
Danik
Началось. Операция приемник.
Пу тоже сначала летал на самолетах ВВС, плавал на подводных лодках, даже водочку пил в окопах с офицерами.
Этот любит танки и вездеходы.
Подумалось на Армате проехал.
Но в Армату видать автопилот сделают, как в Теслу.
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