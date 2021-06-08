Военную технику обнаружили рядом с утерянным военным захоронением в Тосненском районе Ленинградской области 8 июня. На месте, где под бульдозером оказались останки погибших в боях Великой Отечественной, сейчас работают поисковые отряды и сотрудники Следственного комитета.

По последним данным, в посёлке Тельмана обнаружены фрагменты танка с боеприпасами. Об этом сообщает правительство Ленобласти в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти Поделиться Поделиться







В мае кости и череп советского воина нашли в траншее, раскопанной бульдозером. Неподалёку в земле оказались снаряды от минометов. Спустя 27 дней в той же локации обнаружили останки еще одного бойца.

