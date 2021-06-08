Военную технику обнаружили рядом с утерянным военным захоронением в Тосненском районе Ленинградской области 8 июня. На месте, где под бульдозером оказались останки погибших в боях Великой Отечественной, сейчас работают поисковые отряды и сотрудники Следственного комитета.
По последним данным, в посёлке Тельмана обнаружены фрагменты танка с боеприпасами. Об этом сообщает правительство Ленобласти в телеграм-канале.
В мае кости и череп советского воина нашли в траншее, раскопанной бульдозером. Неподалёку в земле оказались снаряды от минометов. Спустя 27 дней в той же локации обнаружили останки еще одного бойца.
СК возбудил уголовное дело против компании, раскопавшей во время работ останки погибших в ВОВ. По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», «проводя земельные работы, обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили», — говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на то, что в компании знали о неучтённом захоронении воинов, погибших в Великой Отечественной войне, отмечает ведомство, земляные работы были продолжены, вывозили грунт, в котором были непогребённые останки. «Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — резюмировали в СК.
«Эврика», согласно информации на сайте, развивает складской комплекс в Тельмана площадью 6 000 квадратных метров, отмечает 47news. В компании дать оценку ситуации отказались.