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На месте разрытых бульдозером воинских захоронений в Ленобласти нашли фрагменты танка с боеприпасами

Военную технику обнаружили рядом с утерянным военным захоронением в Тосненском районе Ленинградской области 8 июня. На месте, где под бульдозером оказались останки погибших в боях Великой Отечественной, сейчас работают поисковые отряды и сотрудники Следственного комитета.

По последним данным, в посёлке Тельмана обнаружены фрагменты танка с боеприпасами. Об этом сообщает правительство Ленобласти в телеграм-канале.

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В мае кости и череп советского воина нашли в траншее, раскопанной бульдозером. Неподалёку в земле оказались снаряды от минометов. Спустя 27 дней в той же локации обнаружили останки еще одного бойца.

СК возбудил уголовное дело против компании, раскопавшей во время работ останки погибших в ВОВ. По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», «проводя земельные работы, обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что в компании знали о неучтённом захоронении воинов, погибших в Великой Отечественной войне, отмечает ведомство, земляные работы были продолжены, вывозили грунт, в котором были непогребённые останки. «Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — резюмировали в СК.

«Эврика», согласно информации на сайте, развивает складской комплекс в Тельмана площадью 6 000 квадратных метров, отмечает 47news. В компании дать оценку ситуации отказались.

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Комментарии (3)

TU104
У нас в Колпино соорудили Вечный огонь, а на 4-х столбах поставили двуглавых царских орлов. Надругались над героями !
TU104
Зато едроссы с великой помпой празднуют День Победы, а потом глумятся над героями !
265939450
Отпрыски этих вандалов предпочитали недавно гонять на машинах "спасибо деду за победу".
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