«По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», проводя земельные работы на территории организации в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области, обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной Войны, однако работы не приостановили», — говорится в сообщении ведомства.

В Тосненском районе Ленинградской области по факту повреждения и уничтожения утерянных воинских захоронений возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК 8 июня.

Несмотря на то что в компании знали о неучтённом захоронении воинов, погибших в Великой Отечественной войне, отмечает ведомство, земляные работы были продолжены, останки вывозили прямо с грунтом, в котором были непогребённые останки. «Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — резюмировали в СК.

«Эврика», согласно информации на сайте, развивает складской комплекс в Тельмана площадью 6 000 квадратных метров, отмечает 47news. В компании дать оценку ситуации отказались.



По данным 47news, в мае кости и череп советского воина нашли в траншее, раскопанной бульдозером, у мясоперерабатывающего комбината «Тосненский» в посёлке Тельмана. Неподалёку в земле оказались снаряды от минометов. Спустя 27 дней в той же локации обнаружили останки еще одного бойца.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).