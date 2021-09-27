Задержан организатор восхождения на Эльбрус, которое закончилось смертью пяти туристов

О задержании организатора пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следком. Фамилия задержанного не называется. Вероятно, речь идет о петербуржце Денисе Алимове. Как индивидуальный предприниматель в Пятигорске он открыл офис Elbrus.Guide. Через эту организацию 16 человек в сопровождении 4 гидов 23 сентября отправились покорять Эльбрус. Спускаться пришлось при помощи спасателей, а пять человек по пути вниз погибли. Выжившая часть группы получила обморожения, многие всё ещё в больнице.



Руководитель Центральной школы инструкторов-альпинистов России Александр Одинцов рассказал «Фонтанке», что количество человек в группе было существенно больше оптимального.