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Задержан организатор восхождения на Эльбрус, которое закончилось смертью пяти туристов

Следствие будет просить арестовать организатора восхождения на Эльбрус. Владелец компании, которая привезла в Кабардино-Балкарию туристов, работал из Петербурга.

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О задержании организатора пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следком. Фамилия задержанного не называется. Вероятно, речь идет о петербуржце Денисе Алимове. Как индивидуальный предприниматель в Пятигорске он открыл офис Elbrus.Guide. Через эту организацию 16 человек в сопровождении 4 гидов 23 сентября отправились покорять Эльбрус. Спускаться пришлось при помощи спасателей, а пять человек по пути вниз погибли. Выжившая часть группы получила обморожения, многие всё ещё в больнице.

Руководитель Центральной школы инструкторов-альпинистов России Александр Одинцов рассказал «Фонтанке», что количество человек в группе было существенно больше оптимального.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте организатора. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

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Комментарии (1)

Владислав М
Туристы легко оделись, а виноват продавец путёвок?
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