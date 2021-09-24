Фото: Федерация альпинизма в России / alpfederation.ru Поделиться Поделиться







Петербуржец Денис Алимов создал бизнес на горных турах. Плативших по 40 тысяч рублей новичков водили на вершины проводники без профессионального опыта восхождений. Вечером 23 сентября 2021 года на высоте 5000 метров шестнадцать туристов, купивших путевки в компании Алимова Elbrus.Guide, попали под сильнейший ветер. Пятеро не выжили.

- Александр Николаевич, можно ли контролировать восхождение новичков на Эльбрус?

- Недавно Госдума приняла закон об аттестации гидов-проводников https://www.fontanka.ru/2021/04/07/69854024/, но подзаконными актами он не снабжен. Одним определением объединены экскурсоводы уличные, музейные, горные. Идете вы в Эрмитаж или на Казбек, без разницы. Подзаконную документацию в части альпинизма может составить только Федерация альпинизма России, но к нам пока не обращались, а наша инициатива ни к чему не приводит.



- Какой масштаб бедствия?

- Процентов 20 работающих в Приэльбрусье имеют альпинистский опыт, остальные - «пираты». Шлагбаум на их пути не поставить.

- Была какая-то доля непредсказуемости в том, что случилось на Эльбрусе? МЧС сообщило, что при температуре -20 градусов порывы ветра достигали 70 метров в секунду. Это 250 километров в час. Организаторы тура тоже говорили о «небывалом шторме».



Эльбрусский ВПСО МЧС России / instagram.com

- Начну с погодных характеристик. Низкая температура - не редкость на Эльбрусе. Скорость ветра не может быть правдой. Я не знаю, чем на высоте 5000 метров могли ее измерить. Ничего сверхъестественного не случилось в тот день. Десять групп отказались от восхождения из-за прогноза. В 21-м веке он достаточно точен по меньшей мере на два дня. Это просто слабая тактическая, техническая, медицинская подготовка гидов.

- Их коллега с Эльбруса рассказывала, что о приближении непогоды они знали, но хотели успеть в «окошко».

- Каждый альпинист выше первого разряда знает простую истину: лучше девять раз вернуться с горы, чем раз не вернуться.



- Смерти на Эльбрусе регулярны.

- Да, каждый год он уносит по 10-15 человек. Но погибают обычно один-два альпиниста. А тут сразу пять жертв и одиннадцать - в реанимации.

- Вы слышали о компании, которая организовала трагический тур на Эльбрус, и о предпринимателе Денисе Алимове?

- Нет. Я порасспрашивал ребят - никто о нем не слышал.

- Он начинал со сплавов на каяках, но друзья называют его профессионалом.



Фото: скриншот piterkayak.com Поделиться Поделиться







- Каяки - то, что нужно для восхождений.

- Изначально в группу зачислили 19 человек. Им выделили двух гидов и еще двух помощников. Какая нагрузка на гида считается нормальной?

- Оптимальный состав - три клиента на одного опытного специалиста. Столь массовый набор - категорическое упущение организаторов.

- Можно ли с умом создать рынок горных экскурсионных услуг?

- Гидов нужно сертифицировать через школу инструкторов, с выдачей удостоверений. На обучении вдалбливается в голову, что клиент - совершенно неподготовленный человек. Не приспособленный к принятию решений в горах. Это не всегда так, но исходить следует из этой парадигмы. Тогда вы сможете вовремя вернуться, настроить туриста должным образом.



- В России «корочка» не показатель знания.

- В школе инструкторов обучение вполне серьезное. Жесткие входные требования - минимум третий разряд по альпинизму. Думаю, наверное, до второго поднимем. 25 дней непрерывной практической учебы. Экзамен выпускной не все сдают.

- Сколько стоит обучение?

- В альплагере Безенги - 100 тысяч рублей на человека. Большинство не готово нести временные и материальные затраты. Есть такая контора - «Курорты Северного Кавказа». Захотела она обучить своих гидов. Но когда узнала, что нужно потратить деньги и месяц июнь (а это у них рабочий сезон), то предложила выдать ей удостоверения просто так. Была послана по известному адресу.

«Курортами Северного Кавказа» (КСК) владеют государство в лице Минэкономразвития, Сбербанк и Внешэкономбанк. Совет директоров возглавляет замминистра спорта России, бывший глава правительства Чечни Одес Байсултанов. Под управлением КСК находятся восемь туристических зон Северного Кавказа - «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чечне, «Каспийский прибрежный кластер» и «Матлас» в Дагестане, «Армхи» и «Цори» в Ингушетии, «Архыз» в Карачаево-Черкессии, «Мамисон» в Северной Осетии.



- Сколько человек получили ваши удостоверения?

- С прошлого года, когда мы всю методику разработали, - в пределах сотни. Но из гидов-проводников никто на обучение не приезжал. Мы-то думали, что к нам хлынут организаторы туров, но не случилось. Решили, видимо, что и так хорошо. Все удостоверения автоматически выданы инструкторам альпинизма. Для них входные требования выше, а обучение - жестче. Инструктором альпинизма может быть обладатель первого спортивного разряда или кандидат в мастера спорта. Поэтому при выпуске из школы мы выдаем удостоверения гидов-проводников.

- На что новичку обращать внимание при подборе тура?

- На альпинистскую квалификацию. Существует документ - книжка альпиниста, в которую заносятся восхождения с указанием категории сложности (рейтинг более 2000 профессионалов опубликован на сайте федерации. - ред.). Я бы не советовал вообще ходить в горы в сопровождении гида, не имеющего книжку. Попросите прислать ее фотокопию. Если проводник скажет, что обходится без нее, вычеркивайте из списка. Может, он хороший человек и даже квалифицированный, но его можно сравнить с врачом, не имеющим диплома.



Все горы у нас имеют категории от 1-й до 6-й, по степени сложности. Если в книжке есть тройка или четверка, а тем более пятерка, то с человеком в принципе можно иметь дело. Это не гарантия безопасности, но во всяком случае свидетельство подготовленности.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка :

Александр Одинцов - член правления Федерации альпинизма России, руководитель Центральной школы инструкторов, уполномоченный по альпмероприятиям. Родился в 1957 году в Выборге. Инструктор альпинизма 1-й категории. Неоднократный чемпион СССР и России. Мастер спорта международного класса. В качестве инструктора отработал 14 сезонов. Совершил более 50 восхождений пятой категории сложности, около двадцати - шестой. Автор проекта «Русский путь» по прохождению новых маршрутов на самых известных горных стенах мира в Гималаях, Норвегии, Пакистане, Гренландии, России.

