Время приключений. Смертельный тур на Эльбрус организовал бизнесмен из Петербурга

Алимов зарегистривал ИП в 2019 году в областном городе Мурино, следует из выписки ФНС. Основной профиль — деятельность самостоятельных экскурсоводов по предоставлению туристических услуг.



Экстремальный бизнес Денис Алимов начал в 2006 году с туристического клуба «Время приключений». Он объединяет серию проектов. Якорный — «ПитерКаяк». Сплавные туры долгое время были основным заработком Алимова.

Горное бизнес-подразделение, Elbrus.Guide, петербуржец создал в 2015 году. Юридически оно действует как ИП Алимов Денис Васильевич.