Время приключений. Смертельный тур на Эльбрус организовал бизнесмен из Петербурга

Алимов зарегистривал ИП в 2019 году в областном городе Мурино, следует из выписки ФНС. Основной профиль — деятельность самостоятельных экскурсоводов по предоставлению туристических услуг.
Экстремальный бизнес Денис Алимов начал в 2006 году с туристического клуба «Время приключений». Он объединяет серию проектов. Якорный — «ПитерКаяк». Сплавные туры долгое время были основным заработком Алимова.
Горное бизнес-подразделение, Elbrus.Guide, петербуржец создал в 2015 году. Юридически оно действует как ИП Алимов Денис Васильевич.
Elbrus.Guide базируется в Пятигорске. Сюда съезжаются участники, которых формируют в группы.
«Все гиды — местные альпинисты из Кисловодска, Пятигорска, Эльбруса и Терскола», — сообщается на сайте турклуба.
Днем 23 сентября при восхождении на гору группа из 16 туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. Пятеро любителей, в том числе две женщины, погибли. Одиннадцать человек находятся в республиканской больнице Нальчика. Трое от госпитализации отказались. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Денис Алимов на звонки «Фонтанки» не ответил. Как сообщается в группе Elbrus.Guide, он вылетел в Пятигорск.