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Время приключений. Смертельный тур на Эльбрус организовал бизнесмен из Петербурга

Восхождение 16 любителей на Эльбрус организовал пятидесятилетний петербуржец Денис Алимов. Горные туры он продает в качестве индивидуального предпринимателя.

Алимов зарегистривал ИП в 2019 году в областном городе Мурино, следует из выписки ФНС. Основной профиль — деятельность самостоятельных экскурсоводов по предоставлению туристических услуг.

Экстремальный бизнес Денис Алимов начал в 2006 году с туристического клуба «Время приключений». Он объединяет серию проектов. Якорный — «ПитерКаяк». Сплавные туры долгое время были основным заработком Алимова.

Горное бизнес-подразделение, Elbrus.Guide, петербуржец создал в 2015 году. Юридически оно действует как ИП Алимов Денис Васильевич.

Elbrus.Guide базируется в Пятигорске. Сюда съезжаются участники, которых формируют в группы.

«Все гиды — местные альпинисты из Кисловодска, Пятигорска, Эльбруса и Терскола», — сообщается на сайте турклуба.

Днем 23 сентября при восхождении на гору группа из 16 туристов (включая шестерых петербуржцев) и четверых гидов попала в шторм. Пятеро любителей, в том числе две женщины, погибли. Одиннадцать человек находятся в республиканской больнице Нальчика. Трое от госпитализации отказались. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Денис Алимов на звонки «Фонтанки» не ответил. Как сообщается в группе Elbrus.Guide, он вылетел в Пятигорск.

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Комментарии (22)

SU LUX INN
альпинизьм необходимо Запретить!
nuga
любители этим все сказано,горы не прощают любительщину
Thunder
Я восходил на Эльбрус 3 года назад +-в эти же даты. Им тупо не повезло: сейчас вполне себе хороший сезон для восхождений (хоть к концу месяца и закончится), предсказать погоду именно на такой высоте сложно, такие бураны там бывают редко. Вопросы по одежде и веревке: как они умудрились замерзнуть и почему не спускались обратно по веревке к Бочкам
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