Среди погибших в альпинистском походе на Эльбрусе оказалась 32-летняя петербурженка Елена Нестерова, сообщили «Фонтанке» 24 сентября в МЧС Кабардино-Балкарии. «В составе группы находились шесть человек из Петербурга. Нестерова скончалась. Роман Свистун отказался от госпитализации. Еще четверых доставили в республиканскую больницу Нальчика с обморожениями конечностей и другими травмами», — уточнили в ведомстве. На Эльбрус восходила сборная тургруппа со всей страны. Из 19 человек пятеро погибли, одиннадцать доставлены в больницу, троим помощь медиков не понадобилась. Кроме петербуржца Свистуна, это Дмитрий Парахин из Екатеринбурга и Дмитрий Казаков из Москвы.

Помимо петербурженки Нестеровой, на Эльбрусе погибли Вячеслав Борисов из Тюмени, Ирина Гальчук из Екатеринбурга, Анна Макарова из Якутска и жительница Тольятти Анастасия Жегулина. В день восхождения ей исполнилось 40 лет. К полудню 24 сентября с Эльбруса спустили тела двоих погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщили организаторы тура, на Эльбрус туристов сопровождали четверо профессиональных альпинистов. На плато вершины они поднялись в десять утра 23 сентября. При дальнейшем подъеме резко упало давление, начался шторм, повалил плотный снег. По данным МЧС, порывы ветра достигали 70 метров в секунду.

Эльбрусский ВПСО МЧС России/instagram.com/elbrusskii_vpso