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МЧС подтвердило гибель жительницы Петербурга на Эльбрусе

Шесть человек родом из Петербурга оказались в составе группы, которая попала в снежный буран на Эльбрусе. Одна жительница города погибла.

Среди погибших в альпинистском походе на Эльбрусе оказалась 32-летняя петербурженка Елена Нестерова, сообщили «Фонтанке» 24 сентября в МЧС Кабардино-Балкарии.

«В составе группы находились шесть человек из Петербурга. Нестерова скончалась. Роман Свистун отказался от госпитализации. Еще четверых доставили в республиканскую больницу Нальчика с обморожениями конечностей и другими травмами», — уточнили в ведомстве.

На Эльбрус восходила сборная тургруппа со всей страны. Из 19 человек пятеро погибли, одиннадцать доставлены в больницу, троим помощь медиков не понадобилась. Кроме петербуржца Свистуна, это Дмитрий Парахин из Екатеринбурга и Дмитрий Казаков из Москвы.

Помимо петербурженки Нестеровой, на Эльбрусе погибли Вячеслав Борисов из Тюмени, Ирина Гальчук из Екатеринбурга, Анна Макарова из Якутска и жительница Тольятти Анастасия Жегулина. В день восхождения ей исполнилось 40 лет.

К полудню 24 сентября с Эльбруса спустили тела двоих погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщили организаторы тура, на Эльбрус туристов сопровождали четверо профессиональных альпинистов. На плато вершины они поднялись в десять утра 23 сентября. При дальнейшем подъеме резко упало давление, начался шторм, повалил плотный снег. По данным МЧС, порывы ветра достигали 70 метров в секунду.

Эльбрусский ВПСО МЧС России/instagram.com/elbrusskii_vpso

Сигнал SOS был подан около 17 часов. Туристы разделились на три группы из-за разной скорости спуска. По дороге от переохлаждения умерли два человека. Еще двое потеряли сознание и скончались, не приходя в себя, в лагере на высоте 3 900 метров. Одна женщина умерла до начала снегопада, ее организм не выдержал восхождения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

263376721
70 метров в секунду? вы серьезно? по шкале Бофорта более 33 м/с это ураган, там бы просто сдуло всех в момент, фонтанка как всегда жжот и не проверяет сведения, понаберут по объявлениям
DEMOMON
И человека с ружжом не надо. Сами себя готовы уничтожить за просто так.
nuga
Как можно лезть на высоту людям,живущим на равнине? В горах кислорода нет,воздух разреженный,там элементарно задыхаешься,кислородные маски нужно иметь на лицо. Ещё и погода -20 мороза и ветер ураганный 70 мс со шквалом снега. Понесла нелегкая.Женщина совсем молодая и та не выдержала.Следом за ней ещё двое умерли от того же.
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