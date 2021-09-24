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Альпинисты рассказали о гиде, «сбежавшем» с Эльбруса, где погибли пятеро

На вершину Эльбруса группу из 16 человек повели два гида и два помощника. Одна из туристок погибла на руках у альпиниста.

Про обстоятельства трагедии 24 сентября рассказывается в группе «Эльбрус — восхождение 2021». Судя по описанию паблика, в горы альпинисты водят новичков.

Как пишут в группе, туристов сопровождали два опытных альпиниста — Илья Чуйков и Антон Никифоров. Таулан Кипкеев и Игорь Даньков были их помощниками. Когда группа поднялась на плато, одной из участниц, которая приехала из Екатеринбурга, стало плохо. Даньков с девушкой пошли вниз. Остальные направились дальше и буквально через 15 минут попали в снежный буран.

По пути вниз, как описывается в паблике, девушке стало хуже. Примерно через час она умерла на руках у инструктора. Он пытался связаться с МЧС, но не вышло. Когда остальная группа спустя продолжительное время не появилась, Даньков спустился и передал информацию координатору, а та уже связалась с МЧС.

Два гида и помощник наверху, после того как начался шторм, разделили группу на три части, в зависимости от скорости передвижения. Во время спуска одна из групп сорвалась, мужчина сломал ногу. В пути еще два человека умерли от переохлаждения. Двое потеряли сознание, их спустили на высоту 3 900, в себя они не пришли и скончались.

Часть выживших от медпомощи отказалась и в настоящее время отсыпается в гостинице. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.

МЧС сообщало, что поисковая операция происходила на высоте около 5 тысяч метров в условиях метровой видимости, при морозе до -20 и ветре порывами до 70 метров в секунду.

По предварительной информации, в группе было пятеро петербуржцев. Полный список погибших пока не назван.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

blackcatwhitecat
Когда уже начнут сажать этих "организаторов" и "гидов", от собственной жадности обманывающих и гробящих людей (((((
Evgeniy Opel_Reshetov
Ведь Эльбрус из самолёта видно здорово.....
А зачем они вообще в такое время года туда лазают? -20 с ветром - это экстрим очень серьёзный. А с таким сильным ветром вообще невообразимый. Самоубийцы.
Noisymouse
Отдохнули ребята... Лучше, чем "от водки и от простуд", но все равно - соболезнования.
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