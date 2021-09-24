Альпинисты рассказали о гиде, «сбежавшем» с Эльбруса, где погибли пятеро

Как пишут в группе, туристов сопровождали два опытных альпиниста — Илья Чуйков и Антон Никифоров. Таулан Кипкеев и Игорь Даньков были их помощниками. Когда группа поднялась на плато, одной из участниц, которая приехала из Екатеринбурга, стало плохо. Даньков с девушкой пошли вниз. Остальные направились дальше и буквально через 15 минут попали в снежный буран.

По пути вниз, как описывается в паблике, девушке стало хуже. Примерно через час она умерла на руках у инструктора. Он пытался связаться с МЧС, но не вышло. Когда остальная группа спустя продолжительное время не появилась, Даньков спустился и передал информацию координатору, а та уже связалась с МЧС.

Два гида и помощник наверху, после того как начался шторм, разделили группу на три части, в зависимости от скорости передвижения. Во время спуска одна из групп сорвалась, мужчина сломал ногу. В пути еще два человека умерли от переохлаждения. Двое потеряли сознание, их спустили на высоту 3 900 , в себя они не пришли и скончались.

Часть выживших от медпомощи отказалась и в настоящее время отсыпается в гостинице. Гиды и другая часть участников с обморожениями находятся в региональной больнице Нальчика.

МЧС сообщало, что поисковая операция происходила на высоте около 5 тысяч метров в условиях метровой видимости, при морозе до -20 и ветре порывами до 70 метров в секунду.

По предварительной информации, в группе было пятеро петербуржцев. Полный список погибших пока не назван.