Историей с гибелью альпинистов на Эльбрусе займутся СК и прокуратура

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) после гибели пятерых туристов при восхождении на Эльбрус.



Как сообщили в ведомстве 23 сентября, для проведения оперативных мероприятий создана специальная следственная группа, которая в настоящий момент устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

