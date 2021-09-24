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Историей с гибелью альпинистов на Эльбрусе займутся СК и прокуратура

СК возбудил уголовное дело после гибели альпинистов на Эльбрусе

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) после гибели пятерых туристов при восхождении на Эльбрус.

Как сообщили в ведомстве 23 сентября, для проведения оперативных мероприятий создана специальная следственная группа, которая в настоящий момент устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Одновременно по факту гибели туристов собственную проверку инициировала региональная прокуратура. По её итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о трагическом инциденте с туристами в Приэльбрусье, который произошёл накануне. По предварительной информации, в группе альпинистов было пятеро петербуржцев. Полный список погибших пока не назван.

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Комментарии (1)

Caliform
Как альпинисты погибли, так СК и прокуратура. А как министр и режиссер на отдыхе ласты склеили, так СК и прокуратура в кусты. Двойные стандарты. Вот по министру и свидетелям "склеивания ласт" хочется подробностей, а не "героических сказок".
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