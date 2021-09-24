Историей с гибелью альпинистов на Эльбрусе займутся СК и прокуратура

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело
Как сообщили в ведомстве 23 сентября, для проведения оперативных мероприятий создана специальная следственная группа, которая в настоящий момент устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
Одновременно по факту гибели туристов собственную проверку инициировала региональная прокуратура. По её итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о трагическом инциденте с туристами в Приэльбрусье, который произошёл накануне. По предварительной информации, в группе альпинистов было пятеро петербуржцев. Полный список погибших пока не назван.