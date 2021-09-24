Предысторию трагедии рассказала 24 сентября опытный гид Ксения Котляр. На Эльбрусе она оказалась одновременно с группой Ильи Чуйкова. Он вел шестнадцать туристов из разных регионов России.
«Утром [23 сентября] было нормально, — вспомнила в сторис Instagram Котляр. — Единственное окошко перед четырьмя днями непогоды. Хотели успеть».
сторис/instagram.com/ksushakotlyar
При восхождении, по словам альпинистки, уже задувало, но группа хотела добраться до вершины Эльбруса. Котляр успела, Чуйков — нет. Его туристы попали под шквалистый ветер с нулевой видимостью.
От обморожения и отека легких погибли пять человек, в том числе 32-летняя жительница Петербурга Елена Нестерова. По данным «Фонтанки», одиннадцать человек лежат в реанимации республиканской больницы Нальчика.
Туристическая группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга. Его основное увлечение — каяки. Горным направлением Алимов занялся в 2015 году.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Алимов по телефону не отвечает. 47news поговорил с его друзьями.