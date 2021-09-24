FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
8
Печать

«Хотели успеть в погодное окно». Альпинистка рассказала о смертельном туре на Эльбрус

Руководители попавшей в шторм туристической группы знали о плохом прогнозе погоды, но рискнули дойти до вершины в надежде вернуться невредимыми. При восхождении погибли пять человек, одиннадцать попали в реанимацию.

Предысторию трагедии рассказала 24 сентября опытный гид Ксения Котляр. На Эльбрусе она оказалась одновременно с группой Ильи Чуйкова. Он вел шестнадцать туристов из разных регионов России.

«Утром [23 сентября] было нормально, — вспомнила в сторис Instagram Котляр. — Единственное окошко перед четырьмя днями непогоды. Хотели успеть».

сторис/instagram.com/ksushakotlyar

При восхождении, по словам альпинистки, уже задувало, но группа хотела добраться до вершины Эльбруса. Котляр успела, Чуйков — нет. Его туристы попали под шквалистый ветер с нулевой видимостью.

От обморожения и отека легких погибли пять человек, в том числе 32-летняя жительница Петербурга Елена Нестерова. По данным «Фонтанки», одиннадцать человек лежат в реанимации республиканской больницы Нальчика.

Туристическая группа бронировала тур у индивидуального предпринимателя Дениса Алимова из Петербурга. Его основное увлечение — каяки. Горным направлением Алимов занялся в 2015 году.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Алимов по телефону не отвечает. 47news поговорил с его друзьями.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Майор Пронин
Ходил в своё время. Всякое бывало. Но... Погода - главный фактор что в горах, что на море. С нею не шутят. Что значит, хотели в "погодное окно" вписаться? Сказали бы правду, мол, "раз деньги заплатили, значит надо идти" ... Вертолёт на Камчатке совсем недавно из той же серии. Деньги перевешивают мозги и здравый смысл.
Владислав М
Любые эстремальные походы рискованы. Если клиенты подписали бумаги о своей ответственности за риск, то устроителям ничего не будет. И это правильно. Взрослые люди сами должны оценивать свои риски. А не могли оценить, нечего было и соваться на гору, ради красивых фоточек.
Павел Михайлов
Не думаю, что группа было подготовлена. Обычная коммерческая "солянка" из собравшихся по рекламе людей. Которым был обещан аттракцион " покорение самой высокой горы Европы" Не готовые физически и морально. И так называемые гиды, у которых небыло даже рации или спутникового телефона, для связи со спасателями или между собой. И такая группа идёт на Эльбрус " успеть в погодное окно"(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний