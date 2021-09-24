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На Петроградской стороне горела коммуналка, у женщины ожоги по всему телу

Пожар в квартире на набережной реки Карповки тушили спасатели ранним утром 24 сентября. Медики забрали женщину с очень тяжелыми ожогами.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар в 30 доме по набережной Карповки начался около пяти утра. Горела часть комнаты в 100-метровой коммуналке. Примерно за полчаса 7 квадратных метров потушили.

По информации «Фонтанки», жителей парадной эвакуировали, но пока к ним для обогрева ехал автобус, пожар уже потушили. Сейчас в доме отключены газ и электричество.

Скорая помощь забрала из квартиры женщину, на вид которой около 50 лет. У нее ожоги 90–100 процентов кожи, к этому добавляется отравление дымом. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

© Фонтанка.Ру

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