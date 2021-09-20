Константин Калачев: Петербург стал столицей российской многопартийности

Политолог Константин Калачев в интервью «Фонтанке» рассказал, кто из депутатов безнадежно устарел, кто ловко прикрылся удачным новым именем, и как повезло Петербургу с выборами и Бегловым.



Константин Калачев Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Глава ЦИК Элла Памфилова огласила предварительные результаты: в Госдуму впервые за 20 лет проходят пять партий. Новичком в парламенте станут «Новые люди». Общая явка по всей России составила 51,68 %.

По данным обработки 99% протоколов, партия власти набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%, «Новые люди» — 5,3%.



— Почему вечером у «Единой России» было 38%, а утром стало под 50%?

— Начнем с того, что, как правило, Дальний Восток настроен по отношению к власти максимально критично. И эта история повторяется из раза в раз, на всех выборных циклах. Они свободолюбивы, они ездят по разным странам. Им есть, с чем сравнить. Самые нижние цифры за голосование власти показывает Дальний Восток и Сибирь. Повышение рейтинга «Единой России» по мере подсчета голосов — это не только и не столько какие-то махинации, это реальная история, которая происходит каждый раз в силу того, что у нас самый протестно-настроенный округ — это ДФО, а самый лояльный — это Поволжье, Северный Кавказ, ЮФО, ЦФО. Как ни странно, это может показаться, но на Западе у нас настроения в пользу партии власти, на Востоке — против.

— То есть правы Турчак и Памфилова, которые говорят, что выборы были честными и нарушений было меньше обычного?

— Я честность эту не измерял. Свечку не держал, термометром не мерил. Нарушения есть всегда на выборах. Для меня заявления Памфиловой или кого-то еще не являются подтверждением честности. Им являются поствыборные исследования, если их кто-то проведет. Когда после выборов избирателям задают вопрос: а как вы голосовали, за кого. И я не готов ни подтверждать, ни осуждать. Если оппозиции хочется доказать, что выборы были нечестные, то есть простой инструмент: послевыборные исследования.



— Почему ЛДПР получила вдвое меньше прежнего, а КПРФ больше?

— Потому что ЛДПР — это стареющий Жириновский, а КПРФ — партия-бенефициар протестного голосования.

— Оцените роль «Умного голосования» в успехе КПРФ. Оно сыграло им в плюс?

— Конечно, «Умное голосование» добавило коммунистам голосов тех, кто не является поклонником Ленина, Сталина, не приемлет эстетику КПРФ. Но, с другой стороны, «Умное голосование» — это присоединение к сильнейшему. Поэтому делить, что добавило «Умное голосование», а что — коммунисты сами, я лично не готов.

— Почему «Яблоко» провалилось за 5 лет ниже процента, а неизвестные «Новые люди» прошли в парламент?

— Потому что «Яблоко» — это не просто старые люди, а очень старые люди. Это партия 90-х, и Явлинский и прочие тянут ее вниз. «Яблоко» — это партия с самым высоким антирейтингом, партия аутсайдеров, которая по мнению многих сторонников идей ориентации на европейские ценности, все просрала. А Явлинский абсолютно не убедителен в качестве лидера партии, но при этом эта партия — клуб любителей Явлинского. Это авторитарная партия, которая эксплуатирует демократические ценности и идеи прав и свобод человека. Исключительно для того, чтобы оставаться на плаву. Люди почувствовали эту фальшь. Нельзя быть либерально-демократической партией вовне, и авторитарной партией внутри. Это раз. А во-вторых, «Яблоку» уже давно нужен ребрендинг. Это бренд, который не отражает буквально ничего. Где Болдырев? Где Лукин? Да и Явлинский, собственно говоря, не тот, который был в 90-е. Да и вообще, людям не хочется жить в прошлом, а хочется жить в будущем. И «Яблоко», как партия старых людей, проиграла. «Новые люди» получили результат, потому что они новые, пусть хотя бы формально. Просто удачное название.



— «Справедливая Россия» — это теперь не мироновцы, а прилепинцы? Меньше вдвое, но зато радикализм выше. Теперь Миронов и Прилепин разведутся?

— Боже ты мой, кто вам эти вопросы писал? Кошмар. «Фонтанка», конечно, уважаемое издание, но ваш голос робота, повторяющего чужие вопросы, прямо пугает.

— Это мои вопросы. Чего мы ждем от Прилепина и Миронова в Госдуме?

— Прилепин ничего не дал «Справедливой России». Даже отнял. Потому что есть запрос на социальную повестку, но нет запроса на ультрагиперпатриотизм, имперскую повестку и желания начать воевать с соседями за новые территории. Но, с другой стороны, на прошлых выборах «Справедливая Россия» получила меньше. В этот раз больше. Значит, все-таки это сработало. Может быть, потому что партия все это переварила и выдавала по ходу компании повестку не Прилепина, а социальную повестку. Она на самом деле могла потерять. Это правда. Если бы партия «За правду» и «Патриоты России» были бы в списке, они бы отнимали голоса у справедливороссов. Но объединение им не сильно добавило. Есть прирост голосов, потому что эсеры сохранили свою идентичность и не пошли на поводу у Прилепина.

— Оксана Дмитриева возвращается на Охотный ряд оппозиционером?

— Слушайте, ну вы как робот прям. Оксана Дмитриева абсолютно системный человек.

— Она же всю жизнь была в оппозиции власти. Или это иллюзия?

— Какой именно власти? Отдельным людям в Санкт-Петербурге?

— В Питере у нее имидж оппозиционера, да.

— Ну нормально, молодец, эксплуатирует имидж оппозиционера. Дмитриева будет нормальным системным депутатом. Попадание ее в Госдуму — это хорошая история, потому что она клевый специалист и женщина умная, но называть ее оппозицией я бы не стал. Она альтернатива и вполне договороспособна.

— По бюллетеням оппозиция победила в большинстве округов Москвы. По ДЭГ везде проиграла. Первая мысль о том, почему так случилось — правильная?

— У вас вопросы какие-то дебильные. Я всегда думал, что «Фонтанка» — это умные люди. После общения с вами я, видимо, больше не буду общаться с «Фонтанкой».

— Вы мне про ДЭГ можете ответить?

— Могу. Начнем с того, что проблема же не в том, что ДЭГ добавил голоса властным кандидатам. По определению дистанционное электронное голосование — это инструмент мобилизации лояльных избирателей. Для лояльных избирателей это нормально, они не парятся, не переживают. Тайное оно, не тайное, узнают, не узнают: главное, что удобно. Нажал на кнопку — получишь результат. Более того, оппозиционные партии сами говорили, что не доверяют ДЭГ, поэтому идите на участки, голосуйте традиционно. Да, кого-то вынуждали к ДЭГ, они могли дать Москве свой выбор, правда, никто об этом не знал. Кто-то пытался голосовать — не получилось, а потом, как выяснилось, его вычеркнули из списков, то есть на самом деле проблемы были. Дистанционное голосование, как любое нововведение, конечно, в большей степени работает на власть, просто потому, что человек не доверяет власти, не доверяет всему тому, что власть предлагает. Поэтому можно сказать, что это голосование было в любом случае в пользу «Единой России» и ее кандидатов. Вопрос только в том, почему такая задержка с результатами — это первое. И второе: а вообще, можно на это как-то влиять извне? Может программист, сидящий где-то, повлиять, или нет. Ответов нет. Если бы спросили за неделю, за месяц, за год до выборов, как будут отличаться результаты голосования тайного обычного и электронного, которое считают открытым, я бы сказал, что на тайном голосовании будет аккумуляция протестных голосов, а на электронном партия власти будет иметь преимущество. А вот степень преимущества — это уже вопрос для экспертов. Пусть они там разбираются.



— 6–7 партий в Законодательном собрании Петербурга — аномалия?



— Как же вам повезло! У вас столько партий! Петербург стал столицей российской многопартийности. Эти выборы у вас прошли достаточно демократично. Беглову надо за это даже уже прям орден дать. Или памятник поставить. Потому что в былые времена комар бы не пролетел. И мышь бы не пробежала. А в этот раз у вас все-таки учли волеизъявление избирателей и, в принципе, это волеизъявление отражает результаты голосования. С моей точки зрения то, что сейчас произошло — это, конечно, переход от старого к новому. Старое — это когда все выборы абсолютно управляемые и регулируемые. В этот раз оказалось, что это не так. Выборы — это инструмент перемен. Петербуржцы молодцы: проявили характер, проголосовали и получили.

— Путин легко переживёт 2024 год с такой Думой?

— На самом деле вопрос в том, оно ему надо или не надо. Я думаю, что оно ему не очень надо, но жизнь заставляет. Эта Дума ему точно не мешает. Но не в этом дело. Какое отношение это имеет к плану Путина? Ну вы же на самом деле не дебил и прекрасно понимаете, что Дума — это инструмент. Поэтому самое интересное, что сам Путин думает. По-хорошему, было бы неплохо найти молодого симпатичного преемника. Но, с другой стороны, вдруг он все профукает. Надо держать поляну и продолжать играть на большой геополитической доске.



— Протестов не ждем?

— Вы пойдете протестовать?

— Если они будут, я пойду освещать, я журналист.

— Ну, на самом деле, вам в «Единой России» было бы хорошо. У них обычно такие вопросы, как у вас. А что касается протестов, для протестов нужны триггеры и лидеры. Их пока нет. Лидеров посадили, а триггеры отсутствуют, потому что на самом деле, слава богу, что после пандемии мы все еще живы. За что спасибо власти.

— Спасибо за диалог.

— Пожалуйста! На самом деле, вы молодец.

Клим Чугункин, специально для «Фонтанка.ру»

