Не торопиться и не щадить. Памфилова рассказала, как будут считать голоса после прошедших выборов

«Я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах... чтобы не торопились, — подчеркнула она. — Я попросила очень настоятельно — и мы будем контролировать, чтобы, прежде чем подводить итоги, внимательнейшим образом рассмотрели все жалобы и обращения, если таковые поступят в комиссию, с участием заявителя, чтобы никаких сомнений не было в итогах голосования... Если выявили какие-то нарушения, если есть малейшие сомнения, нещадно отменять выборы».

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 сентября заявила, что чистота прошедшей избирательной кампании для нее превыше всего. Поэтому спешить не будут.

При этом, по словам Памфиловой, пока поступило минимальное количество жалоб, а созданный уровень прозрачности позволяет отследить каждое нарушение.



Ранее ЦИК заявил, что окончательные итоги выборов подведет к пятнице. Согласно предварительным результатам, в Госдуму впервые за 20 лет проходят пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».



Напомним, явка на выборах в Петербурге составила около 36%. Голосовали по двум партийным спискам — в Госдуму и ЗакС и двум одномандатным — так же в два парламента. Тем не менее на данный момент в систему заведена небольшая часть протоколов, пересчеты идут до сих пор. Наблюдатели считают, что комиссии пытаются обеспечить нужный результат, Горизбирком связывает задержку со сложностью процедуры. При этом ГИК уверен, что ни по одному из округов не будут отменены результаты. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что основания для отмены есть на 6–7 петербургских участках.



По партийным спискам в ЗакС лидирует «Единая Россия». О том, у кого из одномандатников есть шансы, — читайте в материале «Фонтанки».