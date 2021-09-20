В Центризбиркоме заявили, что итоги выборов подведут только к концу недели

Окончательные итоги голосования ожидаются в пятницу, 24 сентября. Об этом 20 сентября заявила глава Центризбиркома.



Ранее Элла Памфилова огласила предварительные результаты: в Госдуму впервые за 20 лет проходят пять партий. Новичком в парламенте станут «Новые люди». Общая явка по всей России составила 51,68 %.



По данным обработки 99% протоколов, партия власти набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%, «Новые люди» — 5,3%.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге крайне медленно вводят в систему ГАС «Выборы» результаты голосования, но предварительно лидерство за «Единой Россией».