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В Центризбиркоме заявили, что итоги выборов подведут только к концу недели

Окончательные итоги голосования ожидаются в пятницу, 24 сентября. Об этом 20 сентября заявила глава Центризбиркома.

Ранее Элла Памфилова огласила предварительные результаты: в Госдуму впервые за 20 лет проходят пять партий. Новичком в парламенте станут «Новые люди». Общая явка по всей России составила 51,68 %.

По данным обработки 99% протоколов, партия власти набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%, «Новые люди» — 5,3%.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге крайне медленно вводят в систему ГАС «Выборы» результаты голосования, но предварительно лидерство за «Единой Россией».

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Ну, строго говоря, неделя - это все-таки меньше, чем потребовалось в благословенной Америке, чтобы итоги выборов президента объявить. Там месяц мучались, не знали, что говорить нужно. Но гораздо больше, чем в СССР при Брежневе. Тогда итоги моментально подводили.
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