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«Выборы состоялись». В Госдуму по итогам выборов впервые за 20 лет проходят пять партий

В Госдуму РФ по итогам выборов проходят пять партий

В Центральной избирательной комиссии огласили последние результаты по итогу голосования на выборах в Госдуму РФ. Как сообщила 20 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова, общая явка по всей России составила 51,68 %.

«Это больше, чем в прошлую кампанию. Мы видим серьезные отличия от кампании, которая была пять лет назад. Это расширение политического разнообразия в самой думе», — сказала она.

Памфилова добавила, что в Государственную думу РФ по итогам трехдневного голосования проходят пять партий. «Помимо этого, будут представители трех партий, победивших на одномандатных округах. В общей сложности в думе будут представители из восьми партий. Пять парламентских и три непарламентских», — уточнила она.

Глава ЦИК также отметила, что «Единая Россия» набрала конституционное большинство, но ухудшила свой результат 2016 года. По данным обработки 99% протоколов, как писала «Фонтанка», партия власти набрала 49,82%, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%, «Новые люди» — 5,3%.

Больше четырех партий в Госдуму в последний раз проходили в 1999 году, в третьем созыве. Порог в 5% тогда преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия», которые впоследствии объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».

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Комментарии (7)

mjaroslav
Стоп-стоп!
Из статьи: 49.82% - ЕР, 19% - КПРФ, 7.4% - ЛДПР, 7.4% - СР, 5.3% - НЛ.
А где оставшиеся 11.08% ? Какая партия заняла эти одинадцать процентов?
Antipode
Можно сравнить с прогнозами ВЦИОМа. Так и подогнали. Не все получилось сразу, но доведут потихоньку через электронное голосование.
Random_spb
Сколько в кремле заказали - столько и набросали. Выборы состоялись!
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