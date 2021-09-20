«Выборы состоялись». В Госдуму по итогам выборов впервые за 20 лет проходят пять партий

В Центральной избирательной комиссии огласили последние результаты по итогу голосования на выборах в Госдуму РФ. Как сообщила 20 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова, общая явка по всей России составила 51,68 %.



«Это больше, чем в прошлую кампанию. Мы видим серьезные отличия от кампании, которая была пять лет назад. Это расширение политического разнообразия в самой думе», — сказала она.



Памфилова добавила, что в Государственную думу РФ по итогам трехдневного голосования проходят пять партий. «Помимо этого, будут представители трех партий, победивших на одномандатных округах. В общей сложности в думе будут представители из восьми партий. Пять парламентских и три непарламентских», — уточнила она.

