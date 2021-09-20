Центризбирком отложил подведение итогов выборов в Госдуму и огласил результаты после обработки 99% бюллетеней

Подведение окончательных итогов выборов в Госдуму в России откладывается. Об этом 20 сентября сообщили в Центризбиркоме.
Изначально подвести итоги планировали в 14:00, но теперь, когда именно это произойдет, в ЦИК не говорят. После обработки 99% бюллетеней картина выглядит следующим образом:
«Единая Россия» — 49%
КПРФ — 19%
ЛДПР — 7,4%
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%
«Новые люди» — 5,3%
По партспискам по-прежнему проходят пять партий, представители нескольких малых партий могут пройти по одномандатным округам.