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Центризбирком отложил подведение итогов выборов в Госдуму и огласил результаты после обработки 99% бюллетеней

Подведение окончательных итогов выборов в Госдуму в России откладывается. Об этом 20 сентября сообщили в Центризбиркоме.

Изначально подвести итоги планировали в 14:00, но теперь, когда именно это произойдет, в ЦИК не говорят. После обработки 99% бюллетеней картина выглядит следующим образом:

«Единая Россия» — 49%

КПРФ — 19%

ЛДПР — 7,4%

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,4%

«Новые люди» — 5,3%

По партспискам по-прежнему проходят пять партий, представители нескольких малых партий могут пройти по одномандатным округам.

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Комментарии (3)

Caliform
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