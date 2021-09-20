В Петербурге на выборах в ЗакС побеждает «Единая Россия». Но данные вводят очень медленно

Судя по данным системы «ГАС-Выборы», данные до сих пор не предоставили избиркомы Адмиралтейского района, часть окружных комиссий Калининского, Фрунзенского районов, мало данных из комиссий Красносельского района.



Тем не менее к 7 утра 20 сентября уже была ясна картина данных по партийным спискам. После обработки данных с участков, где в списки для голосования внесены 426 тысяч избирателей (всего в городе 3,9 млн избирателей), «Единая Россия» набирает 35,26 %, КПРФ — 16,79 %, «Справедливая Россия» — 13,75 %, «Новые люди» — 8,84 %, «Яблоко» — 8,44 %, ЛДПР — 7,68 %, Партия Роста — 4,16 %, РПСС — 1,95 %. Цена одного мандата примерно 5 %. Всего по спискам распределяются 25 мандатов. Ещё 25 — по округам. Данные по ним также опубликованы всего лишь на 7 утра. При этом по Адмиралтейскому району до сих пор не введен ни один протокол.