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В Петербурге на выборах в ЗакС побеждает «Единая Россия». Но данные вводят очень медленно

«Единая Россия» набирает большинство голосов в ЗакС Петербурга

В Петербурге к полудню на следующий день после выборов так и не введена большая часть данных протоколов с избирательных участков.

Судя по данным системы «ГАС-Выборы», данные до сих пор не предоставили избиркомы Адмиралтейского района, часть окружных комиссий Калининского, Фрунзенского районов, мало данных из комиссий Красносельского района.

Тем не менее к 7 утра 20 сентября уже была ясна картина данных по партийным спискам. После обработки данных с участков, где в списки для голосования внесены 426 тысяч избирателей (всего в городе 3,9 млн избирателей), «Единая Россия» набирает 35,26 %, КПРФ — 16,79 %, «Справедливая Россия» — 13,75 %, «Новые люди» — 8,84 %, «Яблоко» — 8,44 %, ЛДПР — 7,68 %, Партия Роста — 4,16 %, РПСС — 1,95 %. Цена одного мандата примерно 5 %. Всего по спискам распределяются 25 мандатов. Ещё 25 — по округам. Данные по ним также опубликованы всего лишь на 7 утра. При этом по Адмиралтейскому району до сих пор не введен ни один протокол.

Как считают наблюдатели и кандидаты, замедление введения результатов может быть связано с их изменением. В Горизбиркоме же объясняют это сложностью подсчета.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. «Фонтанка» все три дня следила за выборами в режиме новостей, а 19 сентября вела две трансляции — по ходу голосования и по ходу подсчета голосов.

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Комментарии (10)

jump
НЕ УСПЕВАЮТ РИСОВАТЬ
dragvs
Манипуляции результатами давно уже доказаны математически. Они учатся фальсифицировать результаты более «изящно», но понятно что это занимает время.
Swebaka
Набрали двоечников!
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