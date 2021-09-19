Ночь выборов. Петербург вышел из спячки и активно считает голоса. Онлайн-трансляция

На УИК №1185 в Горелово, где в 16 часов закончились бюллетени для голосования, новая беда – комиссия не знает, как подсчитать избирателей и понять, кому и какие бюллетени были выданы.



Оказалось, что книги избирателей подшиты неправильно – все четыре обложки списков голосования за кандидатов в Госдуму подшиты к спискам, в шапке которых значится выдача бюллетеней для голосования за кандидатов в ЗакС. И наоборот.



Председатель комиссии Валерия Лебедева, ее заместитель Наталья Лебедева и секретарь Эльвира Егорова, когда это выяснилось, ушли в своё помещение. Зампред Наталья Соколова на вопрос, почему она не участвует в процессе осмотра книг, ответила просто: «Да я надеюсь, вы все это признаете недействительным, и мы разойдёмся пораньше».



ТИК 26 выдал на УИК 1185 по 700 бюллетеней каждого вида. В разгар третьего дня голосования оказалось, что бюллетени для голосования за кандидатов в Госдуму закончились, а для голосования за кандидатов в ЗакС осталось около 10 бюллетеней. При этом, по словам председателя Валерии Лебедевой, данные о явке комиссия передавала в ТИК в последний раз в 13:30 19 сентября.



Явка на выборах в Госдуму на участке составила 222 человека, на выборах в ЗакС – 221. Ещё 20 человек проголосовали на дому. По оценке члена ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрия Иевлева, на участке бесследно исчезли порядка 400 комплектов бюллетеней.

