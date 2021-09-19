Ночь выборов. Петербург вышел из спячки и активно считает голоса. Онлайн-трансляция

О том, как проходил финальный день голосования, мы рассказывали в нашем онлайне. С закрытием избирательных участков расслабленную атмосферу сменил град сообщений о нештатных ситуациях во время подсчетов голосов. Нам по-прежнему нужна ваша помощь.
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Валентина Матвиенко спрогнозировала смену 20 сенаторов по итогам выборов
В УИК 1185 продолжается кино. Из сейфа возник сейф-пакет, в котором 135 (по другим данным, 153) комплекта бюллетеней с надомного голосования. Председатель комиссии Валерия Лебедева утверждает, что 18 сентября в компании члена комиссии с правом совещательного голоса обошла около 100 избирателей, которые проголосовали на дому. Никаких актов, подтверждающих происхождение бюллетеней, нет. Зампред Наталья Лебедева предложила членам УИК проголосовать и признать бюллетени из сейфпакета действительными. «За» проголосовала она, ее дочь, председатель комиссии Валерия Лебедева и секретарь комиссии Эльвира Егорова. Но остальные четыре члена УИК проголосовали «против». Самое интересное случилось, когда сейф-пакет вскрыли. Бюллетени внутри лежали аккуратными стопками по цветам. При разборе стопок оказалось, что все «галочки» стоят за «Единую Россию». Все бюллетени в ЗакС были за кандидата от партии власти Михаила Барышникова, а в Госдуму - за Александра Тетердинко.
Полиция задержала председателя УИК №803, сообщили «Фонтанке» в «Справедливой России». Ранее он и его заместитель разбросали бюллетени и сломали стационарную урну на этом участке.
Венера Галеева/«Фонтанка.ру»
Наблюдатели на участке 1802 (один из них - от Общественной палаты) демонстрируют чудеса воспитания. Один из них бил ногой ножку стула, на котором стояла и вела съемку член комиссии, по возможности заслоняют обзор на процесс подсчета бюллетеней, паясничают, обсуждают причины появления на участке прессы и члена вышестоящей территориальной комиссии. И борются за чистоту стульев.
Ирина Корбат/»Фонтанка.ру»
По результатам обработки 20 % бюллетеней.
Дмитрий Медведев не пришел в штаб «Единой России» на так называемую ночь выборов. Это когда кандидаты собираются и следят за подсчетом голосов. «Он приболел. У него сильный кашель», - объявил первый зампредседателя СовФеда Андрей Турчак.
А «Единая Россия», тем временем, уже празднует победу. Волонтеры, стоя под дождем, скандируют у штаба партии, что они «команда Путина».
видео телеграм-канала RIA_Kremlinpool
На брифинге в медиацентре «Выборы-2021» международные наблюдатели дали позитивную оценку проведению голосования на выборах в Петербурге. Франции, считают они, есть чему поучиться.
Впечатлениями поделились несколько европейских депутатов, которые наблюдали за выборами в Петербурге. В их числе были Тьерри Мариани и Жан Лин Мари Франсуа Лакапель, который уже не впервые находится на голосовании в России. Они посетовали на невысокую явку, но похвалили четкую организацию и пропорциональную систему распределения мест в парламенте. В этом смысле у России есть чему поучиться западным странам и Франции в частности, заявили наблюдатели, среди которых были депутаты от партии Марин Ле Пен.
Объединенная пресс-служба судов сообщает, что Московский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление члена ТИК 48 Михаила Лалочкина к председателю ТИК 48 Анатолию Доильницыну.
Лалочкин жалуется, что ему и другим членам ТИК 48 не дают перемещаться по помещениям.
Лалочкин просит суд обязать председателя не чинить препятствий для ознакомления с данными, вносимыми в ГАС Выборы, и дать свободно перемещаться по всему пространству ТИК 48.
Судебное заседание начнется в 23.00.
Интересный способ выдворить неугодных членов УИК
После завершения процедуры голосования полиция наведалась на несколько избирательных участков в разных районах Петербурга.
С УИКа №1806 на Торжковская улице (Приморский район) вывели независимых наблюдателей и члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Игоря Ефимова. По словам Ефимова, полицию на участок вызвала председатель. Когда группа оказалась на улице, правоохранители потеряли к ней интерес.
ЧПГС УИК 1806 Игорь Ефимов
Как рассказал «Фонтанке» журналист Sotavision Иван Петров, присутствующий на 1809 УИКе на Сердобольской улице, члены комиссии заперлись в комнате вместе с бюллетенями и объявили «технический перерыв». Член комиссии с правом совещательного голоса пытался прорваться за закрытую дверь, его не пускали. В итоге председатель вызвала полицию. Мужчину вывели.
Подобные сообщения также поступали с УИКов 1655 и 1639 в Петроградском районе. С последнего участка увезли пятерых членов комиссии с правом совещательного голоса.
Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. D эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что «голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства».
«Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно», -
сказала бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Члены ЦИК в целом обрисовали процентное распределение электронного голосования без учета столицы.
«Яблока» в списке не нашлось, «Родина» фигурировала дважды.
Москва озвучит цифры в ближайшее время.
На УИК №1185 в Горелово, где в 16 часов закончились бюллетени для голосования, новая беда – комиссия не знает, как подсчитать избирателей и понять, кому и какие бюллетени были выданы.
Оказалось, что книги избирателей подшиты неправильно – все четыре обложки списков голосования за кандидатов в Госдуму подшиты к спискам, в шапке которых значится выдача бюллетеней для голосования за кандидатов в ЗакС. И наоборот.
Председатель комиссии Валерия Лебедева, ее заместитель Наталья Лебедева и секретарь Эльвира Егорова, когда это выяснилось, ушли в своё помещение. Зампред Наталья Соколова на вопрос, почему она не участвует в процессе осмотра книг, ответила просто: «Да я надеюсь, вы все это признаете недействительным, и мы разойдёмся пораньше».
ТИК 26 выдал на УИК 1185 по 700 бюллетеней каждого вида. В разгар третьего дня голосования оказалось, что бюллетени для голосования за кандидатов в Госдуму закончились, а для голосования за кандидатов в ЗакС осталось около 10 бюллетеней. При этом, по словам председателя Валерии Лебедевой, данные о явке комиссия передавала в ТИК в последний раз в 13:30 19 сентября.
Явка на выборах в Госдуму на участке составила 222 человека, на выборах в ЗакС – 221. Ещё 20 человек проголосовали на дому. По оценке члена ТИК 26 с правом решающего голоса Дмитрия Иевлева, на участке бесследно исчезли порядка 400 комплектов бюллетеней.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга:
«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел четыре административных исковых заявления УИК об отстранении членов.
По решениям суда отстранены Катерина Емельянова (УИК 1646), Марат Нафиков (1646), Анастасия Федосеева (1662).
В отношении Полины Небора (1658) производство прекращено. УИК отказалась от иска».
Корреспондент Фонтанки передает с УИКа №133 на Гаванской улице в Василеостровском районе:
— Происходит неправильно. коибы огласили цифры, после чего сразу должны были огласить результаты. председатель сначала делал из себя дурачка с проблемами с арифметикой, а затем стали пересчитывать книги, что должны были сделать до этого. По мнению наблюдателей, идёт подгон.
Появились петербургские экзит-поллы:
Появились первые результаты голосования на выборах в Петербурге
Вот данные по УИК 136, больше информации - в новости «Фонтанки»
Пытаемся разобраться, что произошло с сайтом городского избиркома: главная страница работает, поиск по участкам - нет.
Впрочем, зачем вам уже знать, где ваш участок? Выборы-то закончились:
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 19 сентября прокомментировала ход выборов в Госдуму и Заксобрание в Петербурге. По ее словам, «оздоровить» избирательную систему в Северной столице не слишком получилось.
«На протяжении долгого времени пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в Петербурге, избирательную систему. Трижды ставили «неуд» работе Городской избирательной комиссии. С безобразных выборов 2019 года пытались сделать все возможное <...>. К сожалению, не получили поддержки в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти», — заявила Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.
Вот так КОИБ оглашает свои данные:
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Момент, когда члены УИК 803 пошли вразнос, а ящик для голосования - в расход, попал на видео:
У нас первый фоторепортаж с подсчета бюллетеней:
С КОИБами подсчет идет быстрее, поэтому на тех участках, где установлены «электронные» урны, уже идет гашение бюллетеней:
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Экс-глава штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила, что на УИКе 1809 задержали члена с правом совещательного голоса. Его везут в 35 отдел, пишет Фатьянов. Причина задержания неизвестна.
*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году
А вот так журналистов встречают на одном из участков. Тут и аплодисменты, и поднятые телефоны. Правда, не ради красоты - таким образом активные наблюдатели мешают работе СМИ:
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Кандидат в депутаты Государственной думы Ольга Панюта обнаружила пакет с бюллетенями в туалете 96-й школы. Об этом она рассказала «Фонтанке» 19 сентября.
«Я не вскрывала сам пакет, но судя по виду, это бюллетени по выборам в ЗакС. Довольно толстая пачка», – отметила она. Панюта попыталась обратиться в участковую комиссию №453, но там сказали, что она мешает подсчету.
«Полицию информация тоже не заинтересовала», – добавила она. По её словам, после попыток привлечь внимание к ситуации ей пригрозили удалением с участка.
Еxit poll «Инсомар»:
По результатам опроса на выходе с избирательных участков (exit-poll), проведенного 17-19 сентября Санкт-Петербургским Социологическим Научно-исследовательским центром (СНИЦ) в 214-м Северо-Восточном избирательном округе, на выборах депутатов Государственной думы в голосовании по партийным спискам в округе победила «Единая Россия», набрав 29,7% голосов. На втором месте – КПРФ – 21,7%; на третьем – «Справедливая Россия – За правду» - 17,5%. Таким образом, две оппозиционные партии «левого» спектра в сумме собирают почти на 10% голосов больше, чем действующая «партия власти».
Стоит отметить удачный дебют партии «Новые люди» - судя по результатам exit poll’а она набирает около 7,5% голосов, примерно, как давно участвующая в выборах ЛДПР. За «Яблоко» отдали свои голоса около 5,7% избирателей округа.
В одномандатном округе на голосовании по мажоритарной системе по результатам опроса с минимальным отрывом лидирует действующий депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия – За правду»), получившая 27,5% голосов, результат кандидата от «Единой России» Елены Раховой – 26,6%.
По мнению старшего научного сотрудника Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН Татьяны Протасенко, особого внимания заслуживает соотношение голосов, отданных за партии и кандидатов от них: «Если проценты за «Единую Россию» и кандидата от нее Елены Раховой почти совпадают, кандидат от «Справедливой России» Елена Драпеко набрала намного больше голосов, чем ее партия. С одной стороны, как у действующего депутата от округа, у нее были возможности заручиться поддержкой избирателей. Об этом напрямую свидетельствует высокий результат «Справедливой России» в округе: кандидат «подтянул» свою партию. С другой стороны, Драпеко – кандидат, поддержанный «Умным голосованием».
По оценкам социологов, явка на выборах в 214-м округе составила 33,8%.