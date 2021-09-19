В нескольких избирательных участковых комиссиях Петербурга уже подвели итоги выборов. Это стало возможно благодаря тому, что там установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В частности, спустя час после закрытия избирательных участков 19 сентября подвели итоги выборов на Васильевском острове. В течение нескольких дней наблюдатели сообщали о том, что там по участкам ходят «карусельщики» — люди, не имеющие права голосовать по данной территории, но тем не менее пытающиеся это сделать.



Так, на УИК №115 в Государственную думу победил единоросс Сергей Соловьев (180 голосов). На втором месте — яблочник Борис Вишневский (у него 161 голос). У двойника Вишневского, Бориса Ивановича, — 24 голоса. На третьем месте — Алексей Ковалев (101).

Первое место по партийному соревнованию в Думу заняла «Единая Россия» — 240 голосов. Второе — у КПРФ (132). Третье — у «Яблока» (102). В Законодательное собрание на этом участке лидирует Константин Чебыкин («Единая Россия»). У него 203 голоса. На втором месте — Нэлли Вавилина от эсеров (159). По партийному списку в ЗакС побеждает «Единая Россия» (221 голос).



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Ещё один протокол оказался в распоряжении «Фонтанки» с участка №136. Там Вишневский, несмотря на двойника, победил единоросса: 179 голосов против 156. Также на этом участке победу на выборах в ЗакС одержала Нэлли Вавилина (268 голосов), у единоросса Чебыкина 173 голоса.