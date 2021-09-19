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Появились первые результаты голосования на выборах в Петербурге

В нескольких избирательных участковых комиссиях Петербурга уже подвели итоги выборов. Это стало возможно благодаря тому, что там установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В частности, спустя час после закрытия избирательных участков 19 сентября подвели итоги выборов на Васильевском острове. В течение нескольких дней наблюдатели сообщали о том, что там по участкам ходят «карусельщики» — люди, не имеющие права голосовать по данной территории, но тем не менее пытающиеся это сделать.

Так, на УИК №115 в Государственную думу победил единоросс Сергей Соловьев (180 голосов). На втором месте — яблочник Борис Вишневский (у него 161 голос). У двойника Вишневского, Бориса Ивановича, — 24 голоса. На третьем месте — Алексей Ковалев (101).

Первое место по партийному соревнованию в Думу заняла «Единая Россия» — 240 голосов. Второе — у КПРФ (132). Третье — у «Яблока» (102).

В Законодательное собрание на этом участке лидирует Константин Чебыкин («Единая Россия»). У него 203 голоса. На втором месте — Нэлли Вавилина от эсеров (159). По партийному списку в ЗакС побеждает «Единая Россия» (221 голос).

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Ещё один протокол оказался в распоряжении «Фонтанки» с участка №136. Там Вишневский, несмотря на двойника, победил единоросса: 179 голосов против 156. Также на этом участке победу на выборах в ЗакС одержала Нэлли Вавилина (268 голосов), у единоросса Чебыкина 173 голоса.

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17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (4)

Mikkä Karhunen
достала едросня,нарисовали то что нужно ,а кто бы сомневался,шапито ,спасибо за цирк
Юра Алекс
Да кто же вам поверит///...
Brevnault
Сработали-таки клоны Вишневского.
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