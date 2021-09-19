Кандидат в депутаты Государственной думы Ольга Панюта обнаружила пакет с бюллетенями в туалете 96-й школы. Об этом она рассказала «Фонтанке» 19 сентября.



«Я не вскрывала сам пакет, но судя по виду, это бюллетени по выборам в ЗакС. Довольно толстая пачка», – отметила она. Панюта попыталась обратиться в участковую комиссию №453, но там сказали, что она мешает подсчету. Галочки в бюллетенях стояли за Галину Назарову, кандидата от «Единой России».