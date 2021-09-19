FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

На УИК в Калининском районе Петербурга в туалете нашли пачку бюллетеней

Кандидат в депутаты Государственной думы Ольга Панюта обнаружила пакет с бюллетенями в туалете 96-й школы. Об этом она рассказала «Фонтанке» 19 сентября.

«Я не вскрывала сам пакет, но судя по виду, это бюллетени по выборам в ЗакС. Довольно толстая пачка», – отметила она. Панюта попыталась обратиться в участковую комиссию №453, но там сказали, что она мешает подсчету. Галочки в бюллетенях стояли за Галину Назарову, кандидата от «Единой России».

Ольга Панюта

«Полицию информация тоже не заинтересовала», – добавила она. По её словам, после попыток привлечь внимание к ситуации ей пригрозили удалением с участка.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга, которая не заинтересована в выявлении нарушений на выборах. Она отметила, что организаторы «безобразий» на выборах должны понести наказание.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Мillemelle
с таким цирком на участках, итоги выборов и так понятны. но они не бессмертные, надеюсь, быстрее всех призовут.
nuga
Под суд весь участок,результаты аннулировать.
syshsun
Там им и место.Дети в школу придут в понедельник.
Будет бумага,если ее хорошо помять.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний