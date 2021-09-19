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Памфилова: Организаторы «безобразий» на выборах в Петербурге должны понести наказание

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 19 сентября прокомментировала ход выборов в Госдуму и Заксобрание в Петербурге. По ее словам, «оздоровить» избирательную систему в Северной столице не слишком получилось.

«На протяжении долгого времени пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в Петербурге, избирательную систему. Трижды ставили «неуд» работе Городской избирательной комиссии. С безобразных выборов 2019 года пытались сделать все возможное <...>. К сожалению, не получили поддержки в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти», — заявила Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

«Косметические меры» в форме выражения недоверия председателю той или иной комиссии «ничего не решили», признала глава ЦИК. «Понимая и прогнозируя и выявляя на каждой стадии те или иные нарушения, мы направили членов и сотрудников ЦК, чтобы хотя бы предупредить и, что невозможно предупредить, выявить», — отметила она.

«Все эти организаторы [нарушений] когда-то должны быть привлечены к ответственности, неотвратимость наказания должна наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город», — заключила Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга, которая не заинтересована в выявлении нарушений на выборах.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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