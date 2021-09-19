Памфилова: Организаторы «безобразий» на выборах в Петербурге должны понести наказание

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 19 сентября прокомментировала ход выборов в Госдуму и Заксобрание в Петербурге. По ее словам, «оздоровить» избирательную систему в Северной столице не слишком получилось.



«На протяжении долгого времени пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в Петербурге, избирательную систему. Трижды ставили «неуд» работе Городской избирательной комиссии. С безобразных выборов 2019 года пытались сделать все возможное <...>. К сожалению, не получили поддержки в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти», — заявила Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.