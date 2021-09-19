Памфилова: Организаторы «безобразий» на выборах в Петербурге должны понести наказание

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 19 сентября прокомментировала ход выборов в Госдуму и Заксобрание в Петербурге. По ее словам, «оздоровить» избирательную систему в Северной столице не слишком получилось.
«На протяжении долгого времени пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в Петербурге, избирательную систему. Трижды ставили «неуд» работе Городской избирательной комиссии. С безобразных выборов 2019 года пытались сделать все возможное <...>. К сожалению, не получили поддержки в этом плане ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти», — заявила Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.
«Косметические меры» в форме выражения недоверия председателю той или иной комиссии «ничего не решили», признала глава ЦИК. «Понимая и прогнозируя и выявляя на каждой стадии те или иные нарушения, мы направили членов и сотрудников ЦК, чтобы хотя бы предупредить и, что невозможно предупредить, выявить», — отметила она.
«Все эти организаторы [нарушений] когда-то должны быть привлечены к ответственности, неотвратимость наказания должна наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город», — заключила Памфилова.
Ранее глава ЦИК заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга, которая не заинтересована в выявлении нарушений на выборах.