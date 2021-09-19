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Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга

В избиркоме Петербурга наметилась «пятая колонна», незаинтересованная в выявлении нарушений на выборах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 19 сентября.

«Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия... Я понимаю, что у вас там «пятая колонна», которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Также Памфилова прокомментировала решение территориальной избирательной комиссии Московского района № 27 хранить избирательную документацию в помещениях без видеонаблюдения.

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

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17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (10)

266251632
Если ты не единая россия, то ты - пятая колонна!
266237262
У Антона Хардина вышел ролик о голосовании...
Эд Хэммет
Главное нарушение не озвучено. Это нарушение называть балаган выборами. Всё это к выборам и отношения то никакого не имеет. Это странное действо - обычное политическое напёрстничество.
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