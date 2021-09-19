Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга

«Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия... Я понимаю, что у вас там «пятая колонна», которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило», — цитирует Памфилову РИА Новости .

В избиркоме Петербурга наметилась «пятая колонна», незаинтересованная в выявлении нарушений на выборах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 19 сентября.

Также Памфилова прокомментировала решение территориальной избирательной комиссии Московского района № 27 хранить избирательную документацию в помещениях без видеонаблюдения.



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