Горизбирком Петербурга, несмотря на гнев ЦИКа, не нашёл нарушений в Московском районе, где рекомендовали хранить ночью бюллетени не под камерами

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на заседании Центризбиркома Николай Левичев рассказал главе ЦИК Элле Памфиловой, что на нескольких избирательных участках в Московском районе решили унести сейфы с бюллетенями из-под камер трансляции. «Сговор и конфликт интересов очевиден», — заметил он, отмечая, что глава администрации Московского района, где расположены эти комиссии, и сам участвует в выборах.

Петербургская избирательная комиссия отказала в жалобе кандидату Дмитрию Хорзову, который возмутился решением территориальной избирательной комиссии Московского района № 27 хранить избирательную документацию в помещениях без видеонаблюдения. Решение было принято на заседании 19 сентября.

Глава Центризбиркома заявила, что хоть доверия к правоохранительным органам Петербурга у неё нет, но она надеется, что впоследствии будут приняты меры, вплоть до увольнения в этом районе руководителя территориальной избирательной комиссии.



После отчёта Центризбиркому петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу Хорзова. Он сообщал, что унести в одну комнату с участков сейфы с бюллетенями теризбирком рекомендовал участковым комиссиям из-за того, что не хватает полицейских.



«Каждый субъект принимает решения, исходя из фактической ситуации… Для меня это было [сначала] непонятно, мы приняли информацию о том, что достаточно сотрудников МВД, но понятно, что кто-то может заболеть», — заметила на заседании Горизбиркома его глава Наталья Чечина. Её коллега Олег Зацепа отметил, что решение было рекомендательным и его можно было не соблюдать. На этом основании Хорзову в жалобе на отмену решения избиркома Московского района отказали.