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Горизбирком Петербурга, несмотря на гнев ЦИКа, не нашёл нарушений в Московском районе, где рекомендовали хранить ночью бюллетени не под камерами

Петербургская избирательная комиссия отказала в жалобе кандидату Дмитрию Хорзову, который возмутился решением территориальной избирательной комиссии Московского района № 27 хранить избирательную документацию в помещениях без видеонаблюдения. Решение было принято на заседании 19 сентября.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на заседании Центризбиркома Николай Левичев рассказал главе ЦИК Элле Памфиловой, что на нескольких избирательных участках в Московском районе решили унести сейфы с бюллетенями из-под камер трансляции. «Сговор и конфликт интересов очевиден», — заметил он, отмечая, что глава администрации Московского района, где расположены эти комиссии, и сам участвует в выборах.

Глава Центризбиркома заявила, что хоть доверия к правоохранительным органам Петербурга у неё нет, но она надеется, что впоследствии будут приняты меры, вплоть до увольнения в этом районе руководителя территориальной избирательной комиссии.

После отчёта Центризбиркому петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу Хорзова. Он сообщал, что унести в одну комнату с участков сейфы с бюллетенями теризбирком рекомендовал участковым комиссиям из-за того, что не хватает полицейских.

«Каждый субъект принимает решения, исходя из фактической ситуации… Для меня это было [сначала] непонятно, мы приняли информацию о том, что достаточно сотрудников МВД, но понятно, что кто-то может заболеть», — заметила на заседании Горизбиркома его глава Наталья Чечина. Её коллега Олег Зацепа отметил, что решение было рекомендательным и его можно было не соблюдать. На этом основании Хорзову в жалобе на отмену решения избиркома Московского района отказали.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (9)

Bilbo Baggins
Интересно, а чем занимаются сотрудники ЦИК, между так сказать выборами? Фактически, что они делают в эти промежутки в 4 года, 6лет?
DimDimych
Глава Центризбиркома не может уволить местного члена ИК?? Что там у них за субординация такая?
dimas062
"Глава Центризбиркома заявила, что хоть доверия к правоохранительным органам Петербурга у неё нет" - да как же так, это же свои, скрепные??!!
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