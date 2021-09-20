FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
18
Печать

«Единая Россия» набрала более 49% голосов

По итогам обработки 75,08 % бюллетеней, по данным ЦИК, «Единая Россия» набрала 49,01 % голосов.

Далее идут четыре партии:

  • КПРФ — 20,04 %,
  • ЛДПР — 7,61 %,
  • «Справедливая Россия — За правду» — 7,38 %,
  • партия «Новые люди» — 5,46 %.

По одномандатным округам «Единая Россия» лидирует с 86,67 %. На втором месте КПРФ — 6,67 %.

«Фонтанка» подробно писала о ходе выборов.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

knikk70
Натянут за яйца 50,2%.
Andrew101
Что за чущь? Какие 49%? Хоть кто-нибудь вообще голосовал за Единую Россию?
Свободный Человек
Тут только уже революции достоин это цирк!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний