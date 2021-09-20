Памфилова: На 6–7 участках в Петербурге есть основания для отмены выборов, на одном придется возбуждать уголовное дело

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что как минимум на одном избирательном участке в Петербурге придется возбуждать уголовное дело. Об этом она сообщила 20 сентября во время трансляции из Центральной избирательной комиссии.



По ее словам, еще на 6–7 участках в Петербурге ЦИК видит основания для отмены результатов голосования. «Жду оперативной реакции от Горизбиркома», — добавила она.



Также Памфилова призвала региональные избирательные комиссии не спешить с подсчетом голосов, тщательно перепроверять данные и, если есть хоть малейшие сомнения в них, решительно отменять результаты.

