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Памфилова: На 6–7 участках в Петербурге есть основания для отмены выборов, на одном придется возбуждать уголовное дело

Глава ЦИК заявила, что ждет оперативной реакции от Горизбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что как минимум на одном избирательном участке в Петербурге придется возбуждать уголовное дело. Об этом она сообщила 20 сентября во время трансляции из Центральной избирательной комиссии.

По ее словам, еще на 6–7 участках в Петербурге ЦИК видит основания для отмены результатов голосования. «Жду оперативной реакции от Горизбиркома», — добавила она.

Также Памфилова призвала региональные избирательные комиссии не спешить с подсчетом голосов, тщательно перепроверять данные и, если есть хоть малейшие сомнения в них, решительно отменять результаты.

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Комментарии (14)

Скрытый Потанцевал
По итогам этих фальшивых выеборов коллективному западу давно пора принять единственно правильное решение...Не признавать выборы в РФ (они сфальсифицированы), лишить путинскую паРашу статуса - страны с рыночной экономикой..И наконец начать арестовывать счета и активы путинских барыг-олигархов за рубежом, особо приближенных к путинской ОПГ..
Malyshev73
там где ЕР в пролете -отменят итоги все просто.Не зря же председатели урны выкидывают)) скоро бюллютени есть начнут))
Олег З
Да вы шо, интересно какие результаты на этих участках.
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