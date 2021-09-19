«Я увидел, как члены избирательной комиссии открыли сейф, нарушая все процедуры подсчёта, без гашения бюллетеней, без предупреждения присутствующих на участке. Они порвали все сейф-пакеты, порвали все марки, чтобы их невозможно было сверить, рассыпали бюллетени по залу. Их многократно просили остановиться, потом девушки попытались защитить урну для голосования, которая была ещё даже не опломбирована. Прорвались к урне, разломали урну, растолкали сотрудника полиции, который приказывал им остановиться», — отметил Андреев.

В акте избирательного вандализма, по его словам, участвовали член УИКа Георгий Хорошев и председатель Михаил Федоров.

Сразу после официального завершения голосования на УИКе № 803 на бульваре Новаторов (Кировский район) начался погром. Об этом «Фонтанке» сообщил член ТИК № 7 Дмитрий Андреев 19 сентября.

Члены комиссии считают, что результаты голосования на участке будут признаны недействительными. Решение об этом будет принимать вышестоящая комиссия.



«Худшее, чем может закончиться такая ситуация – это признание недействительными бюллетеней, содержащихся в сейф-пакете. Как мы видим, в отдельных случаях ТИК еще жестче поступают, когда аннулируют итоги голосования за два дня. Нам дорог голос каждого избирателя, но легитимность итогов дороже», — прокомментировал на брифинге для СМИ член ГИК Олег Зацепа.



Ранее стало известно, что в Петербурге явка на выборах в Госдуму по данным на 18:00 составила 33,6%, а в Законодательное собрание — 31,35%.

