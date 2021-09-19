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Выборы в Петербурге закончились. Результаты можно сдавать в утиль: на одном из участков устроили погром

Члены избирательной комиссии разгромили участок в Петербурге

Сразу после официального завершения голосования на УИКе № 803 на бульваре Новаторов (Кировский район) начался погром. Об этом «Фонтанке» сообщил член ТИК № 7 Дмитрий Андреев 19 сентября.

В акте избирательного вандализма, по его словам, участвовали член УИКа Георгий Хорошев и председатель Михаил Федоров.

«Я увидел, как члены избирательной комиссии открыли сейф, нарушая все процедуры подсчёта, без гашения бюллетеней, без предупреждения присутствующих на участке. Они порвали все сейф-пакеты, порвали все марки, чтобы их невозможно было сверить, рассыпали бюллетени по залу. Их многократно просили остановиться, потом девушки попытались защитить урну для голосования, которая была ещё даже не опломбирована. Прорвались к урне, разломали урну, растолкали сотрудника полиции, который приказывал им остановиться», — отметил Андреев.

Наблюдатели Петербурга

Члены комиссии считают, что результаты голосования на участке будут признаны недействительными. Решение об этом будет принимать вышестоящая комиссия.

«Худшее, чем может закончиться такая ситуация – это признание недействительными бюллетеней, содержащихся в сейф-пакете. Как мы видим, в отдельных случаях ТИК еще жестче поступают, когда аннулируют итоги голосования за два дня. Нам дорог голос каждого избирателя, но легитимность итогов дороже», — прокомментировал на брифинге для СМИ член ГИК Олег Зацепа.

Ранее стало известно, что в Петербурге явка на выборах в Госдуму по данным на 18:00 составила 33,6%, а в Законодательное собрание — 31,35%.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (20)

dragvs
Психанули потому что при отсутствии вбросов и манипуляций партия жуликов и воров в Петербурге набирает мизер. За такое надо срок давать и дальше черный билет.
264940801
Элочка сказала что всего 4 случая и это человеческий фактор?
Oleg_I
Надеюсь, хоть по 15 суток дадут этим хулиганам.
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