В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 33%

Об этом 19 сентября на брифинге сообщил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.



«Остальное пока не свели. Не сказать, что большая, стандартная [явка]. Мы продержались эти три дня, они были непростые. Такое впервые и это полезный опыт», — добавил он.



Кузьмин уточнил, что в этом году за процессом выборов следили около 6,5 тыс. наблюдателей, а охват камер на участках составил 95%.

