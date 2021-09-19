FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 33%

Явка петербургских избирателей на выборы в Государственную думу РФ по данным на 18:00 составила 33,6%, а в Законодательное собрание — 31,35%.

Об этом 19 сентября на брифинге сообщил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

«Остальное пока не свели. Не сказать, что большая, стандартная [явка]. Мы продержались эти три дня, они были непростые. Такое впервые и это полезный опыт», — добавил он.

Кузьмин уточнил, что в этом году за процессом выборов следили около 6,5 тыс. наблюдателей, а охват камер на участках составил 95%.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

alexpv
В."лихие 90-е" такие выборы были бы признаны не действительными так как по закону требовалась явка не менее 50%.
Но теперь эта лапша прокатит!
shushu
А непетербугских сколько явилось?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний