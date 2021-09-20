Явка на выборах в Петербурге составила около 36%

В голосовании на тему "Можно ли упырям пить кровь людей?" малочисленные упыри проголосовали "за", а многочисленные люди не пришли на голосование. У каждого из них были "веские" причины не ходить ("Ой , да это ничего не изменит", "Пусть лучше старые - они уже насосались", " Я чист, как белый лист, и не хочу в этом мараться", "у меня на даче яблоки не собраны"). Когда-нибудь им придётся объяснить своим детям, почему они должны кормить кровососов. Вряд ли их доводы убедят их потомков.