Итоги после 3 дней голосования 20 сентября подвел Горизбирком.
Обработаны и заведены в систему «ГАС Выборы» около 86% всех протоколов.
В новый состав Госдумы, по предварительным данным, проходят представители 8 партий и три самовыдвиженца.
Явка на выборах в Петербурге составила около 36%
Явка петербургских избирателей на выборы в Госдуму составила 37,35%; на выборах в Законодательное собрание — 35,52%.
Итоги после 3 дней голосования 20 сентября подвел Горизбирком.
Обработаны и заведены в систему «ГАС Выборы» около 86% всех протоколов.
В новый состав Госдумы, по предварительным данным, проходят представители 8 партий и три самовыдвиженца.
С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Подробно о выборах читайте на «Фонтанке».
20 сентября 2021, 12:57ГИК объяснил, почему так долго считают итоги выборов в Петербурге
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