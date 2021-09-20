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Явка на выборах в Петербурге составила около 36%

Явка петербургских избирателей на выборы в Госдуму составила 37,35%; на выборах в Законодательное собрание — 35,52%.

Итоги после 3 дней голосования 20 сентября подвел Горизбирком.

Обработаны и заведены в систему «ГАС Выборы» около 86% всех протоколов.

В новый состав Госдумы, по предварительным данным, проходят представители 8 партий и три самовыдвиженца.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Подробно о выборах читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (7)

266222607
явки не было, пришел на выборы вчера (воскресение 19). НИКОГО НЕ БЫЛО (спальный район). Девушка сидела на 3 дома (по 400 кв в каждом)- считайте)
Выдала бюллютени- пока искала я смотрел 2 ее книги по домам, так вот подписей народа в получении почти нет!!!! Таблицы, таблицы- все пустые.
Далее я забрал бюллютени и пошел домой) Остановили меня 3 сотрудника полиции и начальник УИК) После 15 минутного диспута отпустили с бюллютенями) Но отдавать ой как не хотели
AndrewBarsik
В голосовании на тему "Можно ли упырям пить кровь людей?" малочисленные упыри проголосовали "за", а многочисленные люди не пришли на голосование. У каждого из них были "веские" причины не ходить ("Ой , да это ничего не изменит", "Пусть лучше старые - они уже насосались", " Я чист, как белый лист, и не хочу в этом мараться", "у меня на даче яблоки не собраны"). Когда-нибудь им придётся объяснить своим детям, почему они должны кормить кровососов. Вряд ли их доводы убедят их потомков.
Dimitry Antonov
Очередная победа основной части населения, не явившейся на избирательные участки.
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