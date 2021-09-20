Горизбирком Петербурга не видит причин для отмены результатов голосования в округах

Свою оценку сообщениям о нарушениях на выборах 20 сентября дал Горизбирком. «Как правило, они не угрожают итогам голосования, — заявил член ГИК Олег Зацепа. — До установления территориальной избирательной комиссией итогов голосования она может отменить решение участковых комиссий. Закон дает ТИК время до вторника для установления итогов. Таким образом, те комиссии, которые еще не составили сводные таблицы и не составили протоколы, — для них открыто окно в случае каких-то нарушений, необратимо ставящих под сомнение итоги голосования. Отменить решение УИК и признать итоги недействительными по участку либо осуществить пересчет. Эти ситуации, я думаю, достаточно редкие».

При этом Зацепа признал, что, например, в Кировском районе могут возникнуть такие основания; именно там произошел самый эффектный погром минувших выборов на участке № 803. По поводу остальных случаев, о которых спросила «Фонтанка», — эпопея на участке 1185, «пропажа» комиссий в Московском районе — ГИК ответил, что в курсе этих событий, оказывает территориальным комиссиям методическую помощь.



Зацепа особо подчеркнул, что ни в одном случае не ставятся под угрозу ни результаты выборов по единому округу, то есть по партийным спискам, ни по одномандатным. Предпосылок для отмены ГИК не видит.



«Фонтанка» все три дня следила за выборами в режиме новостей, а 19 сентября вела две трансляции — по ходу голосования и по ходу подсчета голосов. Помимо погрома в Кировском районе вечер и ночь на 20 сентября ознаменовались многочасовыми подсчетами и нестыковками на ряде участков, появлением неопознанных бюллетеней, удалением с участков членов комиссий с правом совещательного голоса. Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы прошли «нормально», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — что «максимально честно, прозрачно и открыто». Явка в Петербурге составила около 36%.

