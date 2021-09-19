Камера наблюдения запечатлела погром на избирательном участке № 803 на бульваре Новаторов в Кировском районе. Видео опубликовано в телеграм-канале «Наблюдатели Петербурга» 19 сентября.
На ролике четверо мужчин раскачивают урну для голосования. Она падает, и бюллетени оказываются на свободе. Мужчина с пролысиной выхватывает пачку листов и разбрасывает её по помещению. Одного из агрессоров усаживают на стул.
Как рассказал свидетель произошедшего, член ТИК № 7 Дмитрий Андреев, авторами погрома стали член УИК Георгий Хорошев и председатель Михаил Федоров. В ГИКе считают, что рассыпанные бюллетени могут признать недействительными.