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Бей-круши: момент погрома на петербургском участке попал на камеры

Камера наблюдения запечатлела погром на избирательном участке № 803 на бульваре Новаторов в Кировском районе. Видео опубликовано в телеграм-канале «Наблюдатели Петербурга» 19 сентября.

На ролике четверо мужчин раскачивают урну для голосования. Она падает, и бюллетени оказываются на свободе. Мужчина с пролысиной выхватывает пачку листов и разбрасывает её по помещению. Одного из агрессоров усаживают на стул.

Наблюдатели Петербурга

Как рассказал свидетель произошедшего, член ТИК № 7 Дмитрий Андреев, авторами погрома стали член УИК Георгий Хорошев и председатель Михаил Федоров. В ГИКе считают, что рассыпанные бюллетени могут признать недействительными.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

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Комментарии (4)

Сергей Иванов
Провести повторные выборы. Деньги на проведение повторных выборов взыскать с этих клоунов. Пусть возместят народные деньги.
zlopopik
Что-то пошло не так и выборы надо зафиксировать по результатам предыдущих дней? А сегодняшнее волеизъявление граждан - в утиль?
263888341
Клоуны
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