«Они прошли нормально». Беглов и Макаров поблагодарили петербуржцев за участие в выборах

«Выборы состоялись. Они прошли нормально», — цитирует Беглова его пресс-служба. — Молодежь сегодня понимает, что люди, которых сегодня избрали в Законодательное Собрание и Государственную Думу, в муниципалитеты, — будут определять их будущее. Молодежь не только голосует, но и сама принимает участие в выборах»



Также жителей Петербурга, который «всегда отличался высокой политической культурой», поблагодарил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Глава петербургского парламента шестого созыва отметил хорошую организацию процесса голосования на избирательных участках. Были строго соблюдены все санитарные нормы и противоэпидемические меры безопасности.

