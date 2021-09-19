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«Они прошли нормально». Беглов и Макаров поблагодарили петербуржцев за участие в выборах

Активное участие молодых людей в выборах отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник поблагодарил всех горожан за проявление гражданского долга в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 19 сентября.

«Выборы состоялись. Они прошли нормально», — цитирует Беглова его пресс-служба. — Молодежь сегодня понимает, что люди, которых сегодня избрали в Законодательное Собрание и Государственную Думу, в муниципалитеты, — будут определять их будущее. Молодежь не только голосует, но и сама принимает участие в выборах»

Также жителей Петербурга, который «всегда отличался высокой политической культурой», поблагодарил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Глава петербургского парламента шестого созыва отметил хорошую организацию процесса голосования на избирательных участках. Были строго соблюдены все санитарные нормы и противоэпидемические меры безопасности.

«Выборы прошли максимально честно, прозрачно и открыто. Несмотря на отдельные попытки пустить в дело «черный пиар», в целом предвыборная кампания и голосование проводились без нарушений. Петербуржцы сами приняли решение, кому они выдадут кредит доверия на предстоящие пять лет», — отметил Макаров.

О том как в Петербурге идёт подсчёт голосов на избирательных участках, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Piter Russo
С такой явкой на выборы как в городе, у нас ничего лучше Беглова и Макарова не будет.
И по существу два этих полит.деятеля поблагодарили всех кто не пришел голосовать за активную пассивную позицию.
Свободу Лёхе!
Как бы там оно, всё это не происходило, думаю, что я принял правильное решение, я - отделился от этого, так называемого "государства", всё в нём для меня - нелегитимно, в том числе и, ""как бы выборы"! Грязь для меня - нормально, я много работал не хуже Шахтёра, но в такое дерьмо.. - извините, не позволяет ступить.. ни какая сила! )
kоt-obormot
Был обычный серый питерский вечер
Я пошел бродить в дурном настроении...
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