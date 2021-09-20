автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если помириться с неповоротливым порталом и загрузить данные по 25 округам, то на 13:51 понедельника, 20 сентября, получалось следующее (еще раз напомним, что в разных округах обработана принципиально разная доля бюллетеней).

В первом одномандатном округе впереди — Наталия Астахова, представитель «Единой России» и глава МО «Сенной округ», которая опережает яблочника Евгения Гусарова.



Во втором знаменитом округе округе настоящий триллер. Впереди глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков, но его почти догнал один Вишневский из трех возможных — разумеется, Лазаревич.



В третьем округе в лидерах Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.



В четвертом — глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина уступает, пусть и нерадикально, единороссу Константину Чебыкину; ветеран ЗакСа Алексей Ковалев — третий.



В пятом округе впереди — коммунистка Ирина Иванова.



Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Поделиться Поделиться











В шестом и седьмом округах схлестнулись кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России — За правду»: Дмитрий Васильев с Михаилом Амосовым, Елена Рахова — с Надеждой Тихоновой. В следующих трех «ЕР» поспокойнее: там в лидерах Александр Кущак, Игорь Высоцкий и Александр Ходосок.



Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Поделиться Поделиться









Два чиновника ведут в 11-м и 12-м округах — глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и вице-губернатор Николай Бондаренко. В 13-м сразу завязалась борьба — между коммунистом Алексеем Богачевым и единороссом Андреем Горшечниковым. В 14-м округе совсем не спешат обрабатывать результаты, номинальным лидером можно назвать коммуниста-адвоката Алексея Зинчука. Андрей Рябоконь сильно опережает конкурентов в 15-м.



Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Поделиться Поделиться







Справедливоросс Андрей Алескеров и единоросс Виталий Фатеичев схлестнулись в 16-м округе, к ним присоединился член КПРФ Владимир Дмитриев. Злейший враг наливаек Денис Четырбок на старте вырвался вперед, однако не ушел далеко от Владислава Горского из СРЗП и Ольги Герасиной из «Новых людей». Алексей Долматов из «ЕР» идет впереди в своем 18-м округе, но не чувствует себя спокойно. В отличие от Михаила Барышникова, который сразу ушел в отрыв в 19-м. Единоросс Алексей Макаров вдвое опережает по 20-му округу кандидата от «Яблока» Дмитрия Хорзова.



Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Фото: фрагмент скриншота с сайта ЦИК Поделиться Поделиться







Сложно оценить перспективы в 21-м округе — c утра там сильно изменилась ситуация, впереди Ольга Галкина из СРЗП. Любовь Егорова прокладывает лыжню в 22-м, за ней гонится Павел Швец из Партии Роста. Единороссы Юрий Авдеев и Елена Киселева впереди в 23-м и 25-м округах, Дмитрий Павлов из «Новых людей» — в 24-м.



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Напомним, явка на выборах в Петербурге составила около 36%. Голосовали по двум партийным спискам — в Госдуму и ЗакС и двум одномандатным — так же в два парламента. Тем не менее на данный момент в систему заведена небольшая часть протоколов, пересчеты идут до сих пор. Часть наблюдателей и кандидатов считают, что комиссии пытаются обеспечить нужный результат, Горизбирком связывает задержку со сложностью процедуры. При этом ГИК уверен, что ни по одному из округов не будут отменены результаты. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что основания для отмены есть на 6–7 петербургских участках.



По партийным спискам в ЗакС лидирует «Единая Россия».



«Фонтанка» все три дня следила за выборами в режиме новостей, а 19 сентября вела две трансляции — по ходу голосования и по ходу подсчета голосов. Вечер и ночь на 20 сентября ознаменовались погромами, многочасовыми подсчетами и нестыковками на ряде участков, появлением неопознанных бюллетеней, удалением с участков членов комиссий с правом совещательного голоса. Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы прошли «нормально», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — что «максимально честно, прозрачно и открыто». Общественный штаб наблюдателей не увидел в городе ни одной настоящей карусели.

