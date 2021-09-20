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25 промежуточных. В ком жива надежда попасть в петербургский ЗакС

В систему ГАС «Выборы» неравномерно загружены данные по голосованию за депутатов Законодательного собрания. Судить об окончательном распределении 25 мест по одномандатным округам в городском парламенте еще рано, но тенденции к обеду наметились.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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Если помириться с неповоротливым порталом и загрузить данные по 25 округам, то на 13:51 понедельника, 20 сентября, получалось следующее (еще раз напомним, что в разных округах обработана принципиально разная доля бюллетеней).

В первом одномандатном округе впереди — Наталия Астахова, представитель «Единой России» и глава МО «Сенной округ», которая опережает яблочника Евгения Гусарова.

Во втором знаменитом округе округе настоящий триллер. Впереди глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков, но его почти догнал один Вишневский из трех возможных — разумеется, Лазаревич.

В третьем округе в лидерах Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

В четвертом — глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина уступает, пусть и нерадикально, единороссу Константину Чебыкину; ветеран ЗакСа Алексей Ковалев — третий.

В пятом округе впереди — коммунистка Ирина Иванова.

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В шестом и седьмом округах схлестнулись кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России — За правду»: Дмитрий Васильев с Михаилом Амосовым, Елена Рахова — с Надеждой Тихоновой. В следующих трех «ЕР» поспокойнее: там в лидерах Александр Кущак, Игорь Высоцкий и Александр Ходосок.

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Два чиновника ведут в 11-м и 12-м округах — глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и вице-губернатор Николай Бондаренко. В 13-м сразу завязалась борьба — между коммунистом Алексеем Богачевым и единороссом Андреем Горшечниковым. В 14-м округе совсем не спешат обрабатывать результаты, номинальным лидером можно назвать коммуниста-адвоката Алексея Зинчука. Андрей Рябоконь сильно опережает конкурентов в 15-м.

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Справедливоросс Андрей Алескеров и единоросс Виталий Фатеичев схлестнулись в 16-м округе, к ним присоединился член КПРФ Владимир Дмитриев. Злейший враг наливаек Денис Четырбок на старте вырвался вперед, однако не ушел далеко от Владислава Горского из СРЗП и Ольги Герасиной из «Новых людей». Алексей Долматов из «ЕР» идет впереди в своем 18-м округе, но не чувствует себя спокойно. В отличие от Михаила Барышникова, который сразу ушел в отрыв в 19-м. Единоросс Алексей Макаров вдвое опережает по 20-му округу кандидата от «Яблока» Дмитрия Хорзова.

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Сложно оценить перспективы в 21-м округе — c утра там сильно изменилась ситуация, впереди Ольга Галкина из СРЗП. Любовь Егорова прокладывает лыжню в 22-м, за ней гонится Павел Швец из Партии Роста. Единороссы Юрий Авдеев и Елена Киселева впереди в 23-м и 25-м округах, Дмитрий Павлов из «Новых людей» — в 24-м.

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Напомним, явка на выборах в Петербурге составила около 36%. Голосовали по двум партийным спискам — в Госдуму и ЗакС и двум одномандатным — так же в два парламента. Тем не менее на данный момент в систему заведена небольшая часть протоколов, пересчеты идут до сих пор. Часть наблюдателей и кандидатов считают, что комиссии пытаются обеспечить нужный результат, Горизбирком связывает задержку со сложностью процедуры. При этом ГИК уверен, что ни по одному из округов не будут отменены результаты. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что основания для отмены есть на 6–7 петербургских участках.

По партийным спискам в ЗакС лидирует «Единая Россия».

«Фонтанка» все три дня следила за выборами в режиме новостей, а 19 сентября вела две трансляции — по ходу голосования и по ходу подсчета голосов. Вечер и ночь на 20 сентября ознаменовались погромами, многочасовыми подсчетами и нестыковками на ряде участков, появлением неопознанных бюллетеней, удалением с участков членов комиссий с правом совещательного голоса. Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы прошли «нормально», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — что «максимально честно, прозрачно и открыто». Общественный штаб наблюдателей не увидел в городе ни одной настоящей карусели.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламенты были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (1)

AP-SPb
В общем ВЕЗДЕ за километр виден чисто договорной и запрограммированный характер "выборов". Ну ладно с Астаховой все понятно - она 20 лет сидит в муниципалитете, Соловьёв ей свое место передал по наследству, а реальных конкурентов ей не дали. Но какой к черту Ржаненков? Кто его знает на территории округа?
Но рельефнее всего картинка с троицей Тихонова-Рахова-Драпеко - первая и третья по явной договоренности идут в Думу, второй картинно оставляют ЗакС. Просто цирк с конями. Ой, т.е. кобылами :)))
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