Общественный штаб в Петербурге не увидел ни одной «настоящей карусели» на выборах

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Петербурге заявили, что в течение трехдневного голосования не было зафиксировано ни одной «настоящей карусели». Об этом 20 сентября на брифинге сообщил руководитель штаба Александр Вахмистров.



«Настоящих каруселей мы не видели ни одной. Всякие «псевдо» были, но ни одни выборы не могут проходить идеально», — сказал он.



В пример Вахмистров привел случай в Центральном районе, где заметили одних и тех же молодых людей на двух разных избирательных участках. «Была информация, что какие-то молодые люди в спортивных костюмах строем заходят. Были на одном участке, пошли на второй. Это оказались курсанты близлежащего училища. В этом здании два участка. Им нужен был соседний, они прошли метров 30 и зашли на другой», — добавил он.

