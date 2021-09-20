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Общественный штаб в Петербурге не увидел ни одной «настоящей карусели» на выборах

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Петербурге заявили, что в течение трехдневного голосования не было зафиксировано ни одной «настоящей карусели». Об этом 20 сентября на брифинге сообщил руководитель штаба Александр Вахмистров.

«Настоящих каруселей мы не видели ни одной. Всякие «псевдо» были, но ни одни выборы не могут проходить идеально», — сказал он.

В пример Вахмистров привел случай в Центральном районе, где заметили одних и тех же молодых людей на двух разных избирательных участках. «Была информация, что какие-то молодые люди в спортивных костюмах строем заходят. Были на одном участке, пошли на второй. Это оказались курсанты близлежащего училища. В этом здании два участка. Им нужен был соседний, они прошли метров 30 и зашли на другой», — добавил он.

В первый день голосования, как рассказывала «Фонтанка», кандидаты от двух партий сообщили о молодых спортивных людях, которые ходят по избирательным участкам в центре Петербурга. В КПРФ заявляли, что одни и те же парни появлялись в участковых избирательных комиссиях №№ 2242, 2234 и 2235. В Горизбиркоме после этого рассказали, что курсанты просто «ошиблись».

Помимо этого, корреспондент «Фонтанки» сам стал свидетелем, как несколько человек попытались проголосовать, не имея при этом прописки по месту расположения участка.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

ПТСЖ
Как работавший в эти выборы на УИКе, подтверждаю - каруселей не было. Все вбросы были сделаны в пятницу через надомное голосование.
Zloi_prohozhiy
им бы в глаза витаминов покапать
dragvs
А зачем? Можно вписать любые результаты, а суд потом запретит пересчитывать голоса по участку, чтобы не создавать прецедент. Можно было бы выборочно пересчитывать в обязательном порядке под онлайн камеру. Но режим на это не пойдёт никогда.
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