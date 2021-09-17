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В центре Петербурга по избирательным участкам ходят молодые люди в спортивных костюмах. Кандидаты уверены: это — карусель

В Петербурге на избирательных участках заподозрили «карусель»

Партии КПРФ и «Яблоко» сообщили о молодых людях, которые ходят по избирательным участкам в центре Петербурга 17 сентября. После проверки документов на одном из УИК группа голосовать отказалась.

«Карусель в Центральном районе — по участкам с самого утра ходят молодые люди в спортивной форме», — написал в телеграм-канале депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

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Аналогичную аномалию заметили и в КПРФ. По данным партийцев, одни и те же молодые люди появлялись в участковых избирательных комиссия №2242, 2234 и 2235. «После проверки документов на очередном УИК они внезапно передумали голосовать», — сообщили коммунисты.

На прошлой неделе издание DOXA и другие медиа опубликовали скриншоты переписок, в которых студент политфака Владислав Дубровский якобы предлагает с 17 по 19 сентября «немножечко пофальсифицировать выборы», поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата» на 12 избирательных участках в день. Речь шла как раз об округе в центре Петербурга. С просьбой проверить эти публикации в правоохранительные органы обратился горизбирком Петербурга.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:
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Комментарии (37)

dedmoroz_5e4d8827384c2
молодой? мужчина? коротко стриженный? в спортивном костюме? в группе? они ходят? они ещё и на участок пришли?!!
Капитан Очевидность2
"...молодых людях, которые ходят по избирательным участкам в центре Петербурга 17 сентября. После проверки документов на одном из УИК группа голосовать отказалась."

Шоу началось!!!
А чё так можно было?
Т.е. бюллетени им выдавали вообще без паспортов? И в списках никаких соответственно не обязательно находиться? Просто ходишь по УИКам и берёшь бюллетени?
Вообще без палева, эллочкины прихвостни работают.
W Bons
- новая партия старушек ? - это сироты
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