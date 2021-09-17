«Карусель в Центральном районе — по участкам с самого утра ходят молодые люди в спортивной форме», — написал в телеграм-канале депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

Аналогичную аномалию заметили и в КПРФ. По данным партийцев, одни и те же молодые люди появлялись в участковых избирательных комиссия №2242, 2234 и 2235. «После проверки документов на очередном УИК они внезапно передумали голосовать», — сообщили коммунисты.



На прошлой неделе издание DOXA и другие медиа опубликовали скриншоты переписок, в которых студент политфака Владислав Дубровский якобы предлагает с 17 по 19 сентября «немножечко пофальсифицировать выборы», поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата» на 12 избирательных участках в день. Речь шла как раз об округе в центре Петербурга. С просьбой проверить эти публикации в правоохранительные органы обратился горизбирком Петербурга.

