«За это надо жесточайше наказывать». Ржаненков ничего не знал о том, что студентам предложили за него «каруселить»

Скриншоты переписок, в которых студент политфака Владислав Дубровский предлагает с 17 по 19 сентября поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата» на 12 избирательных участках в день, учащиеся вуза передали изданию DOXA. В одной из переписок он отмечал, что «фальсификации были, есть и будут». «Сейчас политика для меня — способ заработать неплохие деньги. Я никого не обманываю, а наоборот, даже пытаюсь помочь заработать студентам, которым весьма тяжко живется в «прекрасной» стране», — говорится в переписке.

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета, как написала DOXA , якобы предложили за деньги фальсифицировать выборы в городское Законодательное собрание в округе, где баллотируются оппозиционер Борис Вишневский и его двойники. Как заявил «Фонтанке» кандидат от «Единой России», председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, за которого студентам и предлагали голосовать несколько раз, он ничего не знал об этой «провокации».

Корреспондент издания DOXA связалась с Дубровским, и тот отправил журналиста к Владимиру Кукелю, который, в свою очередь, сообщил, что на выборах нужно будет вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова. За это он пообещал платить по 15 тысяч рублей.



«Фонтанка» спросила Ржаненкова о том, что он знает об этой истории, но оказалось, что о публикации он не слышал. «Впервые слышу такую информацию. Это глупость. Могут быть всякие провокации. Это невозможно и преступно. Я стараюсь, чтобы обо мне говорили как можно меньше — работать надо. Такие безобразия у нас бывали на прошлых выборах, и я думаю, что за такие вещи надо жесточайшим образом наказывать», — заявил чиновник и кандидат от «Единой России».



«Фонтанка» изучила страницы Дубровского и Кукеля в соцсетях. Судя по профилю и отзыву знакомых Дубровского, он непродолжительное время состоял в ЛДПР, а затем покинул партию, также он активный участник разных студенческих инициатив. Кукель же учится в Таможенной академии, сейчас его страница удалена, но в сохранённой копии можно найти подписку на фонд «Войтановский». Так называется общественная организация Вадима Войтановского, главы муниципалитета «Лиговка-Ямская». Этот округ расположен на территории, от которой избираются в Законодательное собрание Вишневские и Ржаненков.

