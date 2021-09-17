Как заявил журналистам 17 сентября член Горизбиркома Юрий Кузьмин, курсанты одного из военных вузов пришли голосовать на участок в соседнюю школу. «УИК № 2234 и № 2242 находятся рядом, — рассказал Кузьмин. — Они пришли не в ту участковую избирательную комиссию, подошли к списку избирателей, им сообщили, что они ошиблись, и они проголосовали только на УИК 2234». Были они в гражданской одежде, в спортивных костюмах. Действительно, видео и масса свидетельств того, что они голосовали только на одном участке, не на двух».



Судя по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», заплутавшие спортсмены-курсанты продолжают подходить на участок 2242. Ровно в тот момент, когда у Кузьмина был брифинг, член комиссии заприметил очередную группу из четверых молодых людей без регистрации в Петербурге и без открепительных, которые со словами «маски надели» пришли голосовать. Полицейские проверили у всех прописки. После этого член комиссии прочитал им лекцию об их избирательных правах, а полиция попросила молодых людей удалиться.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Ранее о подозрительных передвижениях молодых людей сообщали кандидаты в депутаты, заподозрившие «карусель». Глава ГИК Наталья Чечина так прокомментировала это сообщение: «То, что у нас жители Санкт-Петербурга занимаются спортом, красивые, подтянутые и здоровые, — это замечательно. Я полагаю, что это в основном молодежь, поскольку они строят свою жизнь и свою судьбу».

