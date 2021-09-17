Бюджетники сознательны, полицейские безобидны. В Горизбиркоме прокомментировали сообщения о нарушениях на выборах

На пресс-конференции, прошедшей 17 сентября в медиацентре «Выборы-2021», члены ГИК, в частности, сообщили, что неполадки в работе видеонаблюдения коснулись считанных камер и устранены. Кроме того, на участках были наблюдатели, так что «транспарентность» соблюдена.

В Петербурге 352 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ); по ним пока известна одна ситуация, когда один из накопителей перестал принимать бюллетени.

Неопломбированные ящики в ГИК назвали мелкими недочетами, подчеркнув, что где-то пломбы «сорваны провокаторами». Делегитимизации итогов выборов на конкретном участке это не влечет, так как ящики находятся под видеонаблюдением. То же самое относится к рвению избиркомов в части регулярного проветривания помещения. На уточняющий вопрос ответили, что членов комиссии и наблюдателей нельзя выгонять из помещения на время этой процедуры.



Что касается информации о недопуске членов УИК на участки, то, по словам комиссии, частично это связано с неверным оформлением документов. Там же, где предъявлены избыточные требования, эти вопросы решаются через территориальные избиркомы. Напомним, ранее на недопуск пожаловалась «Справедливая Россия», позднее ситуацию исправили.

Совершенно не смущает ГИК и число заявлений на надомное голосование в Красносельском районе, о котором спросило «Эхо Москвы в Петербурге», — 60 тысяч. Глава ГИК Наталья Чечина назвала эту цифру «приемлемой».

Насколько серьезно она отвечала на вопрос о «спортивных» юношах на участках, судить сложно: «То, что у нас жители Санкт-Петербурга занимаются спортом, красивые, подтянутые и здоровые, — это замечательно, — заявила она. — Я полагаю, что это в основном молодежь, поскольку они строят свою жизнь и свою судьбу». Что касается очередей, то глава ГИК обратила внимание на сравнительно малое число откреплений к одному участку в этот выборный цикл — в основном это касается военных. По ее словам, избирком просил избегать очередей: «Желательно, чтобы не строем шли».



В связи с откреплениями прокомментировали информацию о том, что 350 полицейских записались на один участок на 16-й линии Васильевского острова. Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что специфика открепления не позволяет голосовать за кандидатов в ЗакС — только по партийным спискам в Госдуму. Поэтому «комментатору», который сообщил об этом случае и баллотируется в ЗакС, ничего не грозит, так как полицейские не проголосуют за его конкурентов. «Хотят люди реализовать свое право более удобным способом — дай им Бог здоровья», — подытожил он.

Информации о том, что бюджетников заставляют голосовать именно в первый день из трех и отчитываться об этом, в ГИК не поступало. «Для меня не очень правильно это представление о бюджетниках и госслужащих, — ответила Чечина на вопрос «Фонтанки», у которой такая информация есть. — Это хорошо образованные люди со своим мнением. И даже слово «гнать» к нашим избирателям совсем не подходит». По словам Чечиной, никто не проверит, за кого проголосовал тот или иной человек, а принуждение дает совершенно обратный эффект.

