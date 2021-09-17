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Членов избиркомов от «Справедливой России» не пускают на некоторые участки в Петербурге

«Справедливая Россия» пожаловалась в городскую избирательную комиссию на то, что её представителей не пускают на избирательные участки в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения утром 17 сентября.

Проблемы возникли в Калининском, Кировском и Пушкинском районах на участках № 548, 565, 569, 804 и 1 986. Членам УИК с правом совещательного голоса объявили, что им нужно предоставить копию паспорта, усомнились в подписи кандидата, а также заявили, что в их документах не написано, на какие выборы члены комиссии делегированы. «Закон этого не требует», — утверждают эсеры.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию в городской избирательной комиссии, однако там от комментариев отказались.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:
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Комментарии (7)

265056402
да уж
dedmoroz_5e4d8827384c2
- Кто там?
- Почтальон Печкин. (с)
265947515
Тогда и я могу выборы проводить, кого хочу того пушу, кого не хочу того не пушу. Даже анархисты признают наличие правил, а эти.....
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