Членов избиркомов от «Справедливой России» не пускают на некоторые участки в Петербурге

«Справедливая Россия» пожаловалась в городскую избирательную комиссию на то, что её представителей не пускают на избирательные участки в разных районах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения утром 17 сентября.



Проблемы возникли в Калининском, Кировском и Пушкинском районах на участках № 548, 565, 569, 804 и 1 986. Членам УИК с правом совещательного голоса объявили, что им нужно предоставить копию паспорта, усомнились в подписи кандидата, а также заявили, что в их документах не написано, на какие выборы члены комиссии делегированы. «Закон этого не требует», — утверждают эсеры.