По его словам, первая ситуация произошла на одном из участков в Центральном районе, а вторая — сегодня в Петроградском. «Сегодня мы уже видели видео, надо его еще проверять, но видно, что молодому человеку не дали проголосовать, потом он убежал, и у него выпали бюллетени, визуально похожие на избирательные бюллетени по конкретному участку», — сказал Кузьмин. По всей видимости, речь идет о ситуации, произошедшей в участковой избирательной комиссии № 1806 , которая относится к третьему округу Петроградского района.

Как сообщил член вышестоящей комиссии Даниил Кен, сегодня утром на участке заметили подозрительного человека, которого удалось сопроводить в коридор и посадить на скамейку, после чего под ним оказались разбросаны избирательные бюллетени. Мужчина, по словам Кена, отпирался и делал вид, что не имеет к ним отношения. Затем сотрудники полиции задержали его и направились в отдел.

Даниил Кен

Членам комиссии удалось разглядеть, что на ближайших листах галочки стоят напротив имени Марины Лыбаневой, которая является дочерью спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Ранее в социальных сетях появились объявления о наборе людей с предложением поработать на выборах, а точнее — проголосовать за самовыдвиженку Лыбаневу. Она назвала это провокацией, но в правоохранительные органы не обратилась.

Фото: Даниил Кен Поделиться Поделиться







По поводу ситуации на участке № 1806 Лыбанева также заявила, что не имеет к ней отношения, и назвала ее провокацией со стороны оппозиции. «Убеждена, что необходимо вмешательство в ситуацию правоохранительных органов для привлечения провокаторов к установленной законом ответственности», — подчеркнула она.

Возникают на участках не только попытки вбросов, но и так называемых каруселей. Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем, как несколько человек попытались проголосовать, не имея при этом прописки по месту расположения участка. Так, на УИК № 2216 комиссия выдала молодому человеку бюллетени, однако после перепроверки выяснилось, что он зарегистрирован по другому адресу. Несмотря на то, что он уже расписался за их получение, комиссия просто отобрала у него 4 бюллетеня и отпустила. Полицейский сообщил «Фонтанке», что не видит смысла реагировать. Ещё несколько нерешительных голосующих пришли на участок № 2218 на улице Марата. Трое молодых людей сначала сообщили, что намерены проголосовать, а затем, увидев представителя кандидата и журналиста, передумали и ушли. Ранее «Фонтанка» писала, что полиция задержала молодого человека на участке № 2220 на Коломенской улице. Ему выдали бюллетени, а после проверки полицией выяснилось, что у него была прописка в Смоленске. Его доставили в 28-й отдел полиции.