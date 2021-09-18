FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Избиркомы Петербурга сообщают о пресеченных каруселях и вбросах

В Петербурге за полтора дня выборов пресекли две попытки вброса бюллетеней. Об этом на брифинге в субботу, 18 сентября, заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

По его словам, первая ситуация произошла на одном из участков в Центральном районе, а вторая — сегодня в Петроградском.

«Сегодня мы уже видели видео, надо его еще проверять, но видно, что молодому человеку не дали проголосовать, потом он убежал, и у него выпали бюллетени, визуально похожие на избирательные бюллетени по конкретному участку», — сказал Кузьмин.

По всей видимости, речь идет о ситуации, произошедшей в участковой избирательной комиссии № 1806, которая относится к третьему округу Петроградского района.

Как сообщил член вышестоящей комиссии Даниил Кен, сегодня утром на участке заметили подозрительного человека, которого удалось сопроводить в коридор и посадить на скамейку, после чего под ним оказались разбросаны избирательные бюллетени. Мужчина, по словам Кена, отпирался и делал вид, что не имеет к ним отношения. Затем сотрудники полиции задержали его и направились в отдел.

Даниил Кен

Членам комиссии удалось разглядеть, что на ближайших листах галочки стоят напротив имени Марины Лыбаневой, которая является дочерью спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Ранее в социальных сетях появились объявления о наборе людей с предложением поработать на выборах, а точнее — проголосовать за самовыдвиженку Лыбаневу. Она назвала это провокацией, но в правоохранительные органы не обратилась.

Фото: Даниил Кен
ПоделитьсяПоделиться

По поводу ситуации на участке № 1806 Лыбанева также заявила, что не имеет к ней отношения, и назвала ее провокацией со стороны оппозиции. «Убеждена, что необходимо вмешательство в ситуацию правоохранительных органов для привлечения провокаторов к установленной законом ответственности», — подчеркнула она.

Возникают на участках не только попытки вбросов, но и так называемых каруселей. Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем, как несколько человек попытались проголосовать, не имея при этом прописки по месту расположения участка.

Так, на УИК № 2216 комиссия выдала молодому человеку бюллетени, однако после перепроверки выяснилось, что он зарегистрирован по другому адресу. Несмотря на то, что он уже расписался за их получение, комиссия просто отобрала у него 4 бюллетеня и отпустила. Полицейский сообщил «Фонтанке», что не видит смысла реагировать.

Ещё несколько нерешительных голосующих пришли на участок № 2218 на улице Марата. Трое молодых людей сначала сообщили, что намерены проголосовать, а затем, увидев представителя кандидата и журналиста, передумали и ушли.

Ранее «Фонтанка» писала, что полиция задержала молодого человека на участке № 2220 на Коломенской улице. Ему выдали бюллетени, а после проверки полицией выяснилось, что у него была прописка в Смоленске. Его доставили в 28-й отдел полиции.

Фото: Даниил Кен
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

***_555
И за кого же там были галочкм?
264940801
Значит голосуют по Мнимым адресам.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний