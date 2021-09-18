По его словам, первая ситуация произошла на одном из участков в Центральном районе, а вторая — сегодня в Петроградском.
«Сегодня мы уже видели видео, надо его еще проверять, но видно, что молодому человеку не дали проголосовать, потом он убежал, и у него выпали бюллетени, визуально похожие на избирательные бюллетени по конкретному участку», — сказал Кузьмин.
По всей видимости, речь идет о ситуации, произошедшей в участковой избирательной комиссии
Как сообщил член вышестоящей комиссии Даниил Кен, сегодня утром на участке заметили подозрительного человека, которого удалось сопроводить в коридор и посадить на скамейку, после чего под ним оказались разбросаны избирательные бюллетени. Мужчина, по словам Кена, отпирался и делал вид, что не имеет к ним отношения. Затем сотрудники полиции задержали его и направились в отдел.
Даниил Кен
Членам комиссии удалось разглядеть, что на ближайших листах галочки стоят напротив имени Марины Лыбаневой, которая является дочерью спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Ранее в социальных сетях появились объявления о наборе людей с предложением поработать на выборах, а точнее — проголосовать за самовыдвиженку Лыбаневу. Она назвала это провокацией, но в правоохранительные органы не обратилась.
По поводу ситуации на участке
Возникают на участках не только попытки вбросов, но и так называемых каруселей. Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем, как несколько человек попытались проголосовать, не имея при этом прописки по месту расположения участка.
Так, на УИК № 2216 комиссия выдала молодому человеку бюллетени, однако после перепроверки выяснилось, что он зарегистрирован по другому адресу. Несмотря на то, что он уже расписался за их получение, комиссия просто отобрала у него 4 бюллетеня и отпустила. Полицейский сообщил «Фонтанке», что не видит смысла реагировать.
Ещё несколько нерешительных голосующих пришли на участок
Ранее «Фонтанка» писала, что полиция задержала молодого человека на участке