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В центре Петербурга задержали молодого человека с бюллетенями. Он не смог вспомнить адрес своей регистрации

Избирателя увезли в отдел с Коломенской улицы

В Центральном районе Петербурга полиция задержала молодого человека на избирательном участке № 2220 на Коломенской улице. Об этом «Фонтанке» сообщили в участковой избирательной комиссии 18 сентября.

По словам члена комиссии Ивана Остапчука, избиратель вызвал подозрения, и он спросил у него прописку. Тот четырежды не смог назвать правильно улицу Разъезжую, после этого Остапчук обратился к полиции.

Это же подтвердила «Фонтанке» и председатель УИК: «Члены комиссии попросили проверить у избирателя адрес. Полиция проверила. Результат мы не знаем. Но его увезли в отдел. Бюллетени мы у него забрали. Проголосовать он не успел. Позже решим, что с ними в итоге делать», — сообщила она.

Кроме того, от работы в комиссии отстранили женщину, которая выдала молодому человеку бюллетени.

18 сентября проходит второй (из трех отпущенных) день голосования за кандидатов в ЗакС и Госдуму. Первый день голосования в Петербурге ознаменовался массовым приходом на участки военнослужащих и бюджетников, а также несколькими скандалами. Городской избирком по большей части находил объяснение происходящему и нарушений не увидел. Краткий обзор первого дня — в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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Теперь паспорта не спрашивают, достаточно просто произнести адрес?
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