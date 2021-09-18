В центре Петербурга задержали молодого человека с бюллетенями. Он не смог вспомнить адрес своей регистрации

В Центральном районе Петербурга полиция задержала молодого человека на избирательном участке
По словам члена комиссии Ивана Остапчука, избиратель вызвал подозрения, и он спросил у него прописку. Тот четырежды не смог назвать правильно улицу Разъезжую, после этого Остапчук обратился к полиции.
Это же подтвердила «Фонтанке» и председатель УИК: «Члены комиссии попросили проверить у избирателя адрес. Полиция проверила. Результат мы не знаем. Но его увезли в отдел. Бюллетени мы у него забрали. Проголосовать он не успел. Позже решим, что с ними в итоге делать», — сообщила она.
Кроме того, от работы в комиссии отстранили женщину, которая выдала молодому человеку бюллетени.