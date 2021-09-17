В этот раз не заблудились, а забыли. ГИК объяснил задержание женщины с бюллетенями в центре Петербурга

Как заявил 17 сентября журналистам член ГИК Юрий Кузьмин, задержанная — член комиссии. «Большинство сотрудников комиссии — и председатель, и члены — работают в одном учреждении, детский сад, — изложил он версию Горизбиркома. — Когда они в день до голосования готовили бюллетени... они не успели это сделать. И мы так понимаем, что они вынесли эти бюллетени и доделали это на месте работы, потому что им так было удобнее. Непосредственно 17 числа начали считать бюллетени, выяснилось, что их не хватает, был составлен соответствующий акт. Председатель УИК обратилась к члену комиссии с правом совещательного голоса о том, что, наверное, эти бюллетени остались там, и попросила их принести. Она их принесла, сотрудники МВД раскрыли сумку, и СМИ подключились, и член ТИК... и она немного запаниковала».

По словам Кузьмина, это совершенно точно не поддельные бюллетени, они находятся в сейфе УИК. «После голосования в 20:00 в присутствии всех заинтересованных лиц... будут еще раз пересчитаны эти бюллетени, и мы уверены, что количество их сойдется, — заявил член ГИК. — Произошла такая не совсем приятная ситуация, которая не повлекла нарушения ничьих избирательных прав. Ни о каких фальсификациях не может быть и речи, потому что бюллетени не были заполнены». Действиям УИК будет дана соответствующая оценка.



Ранее в Центральном районе Петербурга задержали женщину, которая пыталась войти школу № 181, где расположен УИК № 2188, с пачкой бюллетеней. Это не первый раз за день, когда ГИК выдвигает свое видение странных событий. Миграцию молодых людей в спортивных костюмах по участкам того же Центрального района комиссия объяснила тем, что это курсанты военного училища блуждают в поисках своей УИК.