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В этот раз не заблудились, а забыли. ГИК объяснил задержание женщины с бюллетенями в центре Петербурга

Горизбирком объяснил задержание в Петербурге женщины с пачкой бюллетеней

Горизбирком Петербурга назвал ситуацию с задержанием женщины на участке в Центральном районе «объяснимой». Бюллетени в сумке, по словам представителей ГИК, настоящие, фальсификаций не было.

Как заявил 17 сентября журналистам член ГИК Юрий Кузьмин, задержанная — член комиссии. «Большинство сотрудников комиссии — и председатель, и члены — работают в одном учреждении, детский сад, — изложил он версию Горизбиркома. — Когда они в день до голосования готовили бюллетени... они не успели это сделать. И мы так понимаем, что они вынесли эти бюллетени и доделали это на месте работы, потому что им так было удобнее. Непосредственно 17 числа начали считать бюллетени, выяснилось, что их не хватает, был составлен соответствующий акт. Председатель УИК обратилась к члену комиссии с правом совещательного голоса о том, что, наверное, эти бюллетени остались там, и попросила их принести. Она их принесла, сотрудники МВД раскрыли сумку, и СМИ подключились, и член ТИК... и она немного запаниковала».

По словам Кузьмина, это совершенно точно не поддельные бюллетени, они находятся в сейфе УИК. «После голосования в 20:00 в присутствии всех заинтересованных лиц... будут еще раз пересчитаны эти бюллетени, и мы уверены, что количество их сойдется, — заявил член ГИК. — Произошла такая не совсем приятная ситуация, которая не повлекла нарушения ничьих избирательных прав. Ни о каких фальсификациях не может быть и речи, потому что бюллетени не были заполнены». Действиям УИК будет дана соответствующая оценка.

Ранее в Центральном районе Петербурга задержали женщину, которая пыталась войти школу № 181, где расположен УИК № 2188, с пачкой бюллетеней. Это не первый раз за день, когда ГИК выдвигает свое видение странных событий. Миграцию молодых людей в спортивных костюмах по участкам того же Центрального района комиссия объяснила тем, что это курсанты военного училища блуждают в поисках своей УИК.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

altnec
А чё и так можно?
И ТИК ещё не закрыли?
И ЦИК не выступил с таким обьяснением по телевидению?
Это же наглое и циничное преступление!!!!!!!!!!!!!
veteran78
И это первый день ! В воскресенье рюкзаками понесут.
aborigenSPB
На фразе: "Детский сад" оправдывающийся мог бы и остановиться!
Больше добавить нечего!!!
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