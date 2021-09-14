«Я за честные выборы». Дочь спикера ЗакСа Петербурга заявила, что первый раз слышит о наборе «карусельщиков» в свою пользу

Как пишет Znak.com, людей для участия «в акции» ищут в группе, где публикуют вакансии для студентов. За три дня откликнувшимся обещали заплатить 9 тысяч. Как объяснили в специально созданном чате, задача участника подработки — объехать несколько избирательных участков за день. «Там будут наши люди: организаторы и полицейские, поэтому все будет в порядке. Подходим, говорим адрес, берем один бюллетень. Заходим, где шторки, голосуем за человека. С собой на руках у нас будет еще четыре-пять бюллетеней в сумке или портфеле. Достаем их за шторкой и кладем в ящик. Так объезжаем три-четыре участка в день», — говорится в инструкции, которую получили те, кто откликнулся на вакансию. Как отмечают журналисты, в личных беседах с девушкой, которая опубликовала объявление, она утверждала, что речь идёт о Марине Лыбаневой и добавляла, что опасаться ничего не стоит, ведь организатор — «второй человек в Питере».

Объявления 14 сентября обнаружили журналисты Znak.com и Avtozak LIVE . В разговоре с «Фонтанкой» Лыбанева назвала объявления провокацией, но в правоохранительные органы обращаться не захотела.

Avtozak LIVE уточняет, что опубликовавшую девушку зовут Ольга Колесникова, и она связана с «Молодой гвардией Единой России».



«Фонтанка» связалась с Мариной Лыбаневой и та сообщила, что узнала об «акции» из новостей. «Это провокация», — заявила она. Впрочем, на предложение обратиться в правоохранительные органы ответила отрицательно — людей, по её словам, уже не найти.



«Я выступаю за честные выборы и против использования таких технологий: если я собрала подписи, то у меня есть поддержка жителей, я на неё и надеюсь», — добавила она.



Отметим, что Лыбанева за рекордное время собрала подписи и была зарегистрирована в качестве кандидата-самовыдвиженца. Против неё на выборах от «Единой России» шла сотрудница Законодательного собрания Алёна Кукушкина, однако она снялась с выборов по состоянию здоровья.



За последние дни это уже вторая история об объявлениях, где ищут людей для «каруселей» в Петербурге. На прошлой неделе издание DOXA и другие медиа опубликовали скриншоты переписок, в которых студент политфака Владислав Дубровский предлагает с 17 по 19 сентября «немножечко пофальсифицировать выборы», поработать «наблюдателем» и «проголосовать за определенного кандидата» на 12 избирательных участках в день. Речь шла об округе, где баллотируются три Бориса Вишневских и единоросс Александр Ржаненков. С просьбой проверить эти публикации в правоохранительные органы обратился горизбирком Петербурга.

