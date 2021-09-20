ГИК объяснил, почему так долго считают итоги выборов в Петербурге

«Не все довольны долгой работой комиссии при подсчете. Мы считаем, что это в первую очередь связано с тем, что порядок трехдневного голосования предусматривает отдельные новеллы, которые были апробированы при этой смешанной кампании. Использование так называемых сейф-пакетов, о которых мы много говорили. Комиссии работают с ними первый раз. Они очень боятся ошибиться, поэтому делают все скрупулезно», — сказал он.

Член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин утром в понедельник, 20 сентября, объяснил причины задержек с оглашением выборов в городе.

Кузьмин добавил, что вся избирательная система Петербурга старается «изо всех сил» провести и закончить кампанию.



Явка петербургских избирателей по итогам трех дней голосования, как сообщили в ГИК, на выборы в Госдуму составила 37,35%; на выборах в Законодательное собрание — 35,52%.



С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

