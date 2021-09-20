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ГИК объяснил, почему так долго считают итоги выборов в Петербурге

Итоги выборов считают слишком долго из-за боязни ошибиться

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали долгий подсчет итогов выборов в Госдуму РФ и в Законодательное собрание.

Член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин утром в понедельник, 20 сентября, объяснил причины задержек с оглашением выборов в городе.

«Не все довольны долгой работой комиссии при подсчете. Мы считаем, что это в первую очередь связано с тем, что порядок трехдневного голосования предусматривает отдельные новеллы, которые были апробированы при этой смешанной кампании. Использование так называемых сейф-пакетов, о которых мы много говорили. Комиссии работают с ними первый раз. Они очень боятся ошибиться, поэтому делают все скрупулезно», — сказал он.

Кузьмин добавил, что вся избирательная система Петербурга старается «изо всех сил» провести и закончить кампанию.

Явка петербургских избирателей по итогам трех дней голосования, как сообщили в ГИК, на выборы в Госдуму составила 37,35%; на выборах в Законодательное собрание — 35,52%.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (6)

М.Венедиктов
С чем боялись ошибиться, с количеством переданных из ТИК в УИК чистых бюллетеней? Мы на участке полностью подсчитали ЗакС к 05:30, после чего система не давала вывести на печать протокол об итогах голосования (хотя никакой ошибки не было). Получили только в 08:05 и то только потому, что председатель нормальный мужик и члены УИК добросовестные люди. Что проверял всё это время ГИК? Контрольные соотношения? Так их машина сама считает. Что сложного с сейф-пакетами? Внутри обычные бюллетени, открыли, проверили количество, смешали с остальными, рассортировали, пересчитали – ничего особенного. Зачем началась эта беготня председателей?
Nedopens
А в Москве вручную пересчитывают результаты электронного голосования? Тоже боятся?
Silver867
Краснянский в 2011 году вообще цифры туда-сюда гонял около недели.
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