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К ЦИК зашли через back door. Независимые аналитики заявили, что смогли обойти защиту от копирования данных с результатами выборов

Аналитики рассказали, как обошли защиту данных ЦИК с результатами выборов

Команде независимых аналитиков удалось обойти защиту от копирования, установленную на сайте ЦИК для данных о результатах голосования на выборах в Госдуму 17–19 сентября. Об этом рассказал «Фонтанке» один из участников группы Алексей Куприянов.

Первыми обратили внимание на проблему специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин и сооснователь и президент сети электроники DNS Дмитрий Алексеев 19 сентября. По их словам, при попытке скопировать числа с сайта данные заменяются или в них вставляются случайные символы. Это делает невозможным машинную обработку данных.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила введение такой защиты тем, что на сайт «идут беспрецедентные атаки».

По словам Алексея Куприянова, для решения проблемы был создан чат, где собрались программисты со всей страны, в том числе из Петербурга. В итоге за несколько часов было найдено сразу три способа.

«Первый — декодирование того, что они закодировали, это оказалось легче, чем казалось поначалу. Второй — заставить браузер делать скриншот и потом распознавать системой распознавания символов. Третье — на сайте остался back door (дефект алгоритма, который намеренно встраивается в него разработчиком и позволяет получить несанкционированный доступ к данным. — Прим. ред.), через который все равно можно получить данные, если знать, где они лежат почти в сыром виде. Обыватель про этот back door не знает, мы его нашли случайно в этот раз», — пояснил он.

Сейчас аналитики работают с полученными данными. О том, что говорят о выборах математические модели, читайте вскоре на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

spb7771250
"Защита от копирования результатов выборов" - это, конечно, само по себе должно быть уголовным преступлением, так и передайте как там её эту главу цик. Нелепые отмазки про атаки - атаки здесь вообще ни при чём, сделана обфускация была только для того, чтобы тем, кто хочет эти данные (РЕЗУЛЬТАТЫ) скопировать осложнить оперативный сбор этой информации. А скопировать эти данные нужно для того, чтобы проанализировать и это абсолютно легальная задача. А вот того, кто отдаёт такие распоряжения, на затруднение доступа к информации о результатах голосования - это должно быть уголовным престпулением, по моему мнению. )
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