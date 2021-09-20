Выборы глав регионов прошли без сюрпризов. Все действующие губернаторы сохранили посты

Главы девяти регионов, где проходили выборы, одержали победу в своих субъектах. Это 20 сентября следует из данных ЦИК РФ, которые приводит РИА Новости.



Больше всех набрал глава Чечни Рамзан Кадыров — 99,7%. Больше 80% смогли получить еще трое губернаторов: единоросс Владислав Ховалыг в Туве (86,8%), самовыдвиженец Алексей Дюмин в Тульской области (83,9%) и коммунист Алексей Русских в Ульяновской области (83,2%).



В Белгородской области врио губернатора Вячеслав Гладков из партии «Единая Россия» довольствуется 78,8%. Немного отстали его однопартийцы: врио главы Пензенской области Олег Мельниченко (72,4%) и врио главы Мордовии Артем Здунов (78,3%).

