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В нашей общей корзине много интересного: гиганты, уродцы, объедки улиток и, конечно, сатанинский белый. Жечь их мы не собираемся, только небольшая термическая обработка. Изредка доедаем за улитками. Ирина — счастливая обладательница белого гриба весом 666 граммов:

Мы были в Карелии. Жадность меня сгубила, потому что мы набрали в итоге 16 кг белых, и молодой человек уже просто оттащил меня из леса, так как белые все не заканчивались, а место (уже даже в строительном мешке) закончилось. В итоге бессонная ночь, чтобы просто их почистить и часть отварить. Дальше оставшиеся самые маленькие и крепенькие в свежем виде, остальное — в отваренном было малодушно отвезено маме для сушки и маринования. А часть ушла на традиционное блюдо: белые в сметане с отварной картошкой на ужин. Кстати, гриб 666 был крепкий и без единого червячка.



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Венера:

С 7 до 8:30 утра гуляла по лесу, набрала на обед. Лес в 10 минутах от дома, но ходить туда в одиночку страшновато даже с ножом. Поэтому короткими перебежками. И да, я доедаю грибы за улитками. Улитка лучше червяка — она поела и ушла.



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Мария и Денис:

Это немногие, которые сфотографировали. Вышли на полчасика собрать грибов к ужину — в результате морозилка заполнена грибами на зиму.



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Наталья и Михаил: Это за три часа, места не скажу). Грибы часть жарили, отварили и заморозили остальное. Волнушки, понятно, на солку. А вообще ходили три дня — каждый раз по полной корзинке практически, морозилка забита.



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Ксения:

В отличие от многих, я никуда не езжу далеко, просто выхожу с дачи и иду в ближайший лес. Хоть утром, хоть вечером в воскресенье, я всегда набираю грибы. Хотя часто ходишь с другими грибниками корзинка к корзинке. Каких-то выдающихся уловов в этом году не было. Максимум — 35 чистых белых. Но это за час прогулки. Мне проще зайти ещё раз на следующий день, чем еле волочь корзину и потом сутки чистить. Пара-тройка крупных белых сразу всегда идут в суп со своей же картошкой. Варю на один обед, чтобы не стоял. Остальное — в маринад и в мороз. Очень хочется успеть собрать для засолки, но не особо со временем. Так что у меня в холодильнике отмокают грузди максимум на одну баночку пока что.



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Александр не собирается жечь свой дряхлый гриб (хотя «Фонтанка» жечь умеет). Просто добавляет актуальной теме огня.



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У Кирилла неплохой улов гигантов — в ведро не влезли.

У всех дома последние три недели сплошная кухня из белых грибов. Ризотто с ними, креп-суп с ними, всё с ними.



Кирилл: «Эти два оба больше, чем тот, что с ведром». Поделиться Поделиться







У Натальи гиганты шоколадные.



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Юлия

Это мой первый и единственный белый в этом году. Попался, когда случайно зашла в лес. Зато в городе рядом с домом что-то вылезло.



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