Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября будет облачная с прояснениями погода. В первой половине ночи местами прошёл небольшой дождь, днём будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление растёт. Температура воздуха ночью опускалась до 9–11 градусов, днём она составит 16–18.



Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, температура в течение суток колеблется в пределах 8–18 градусов. Самое холодное 10 сентября выдалось в 1976 году, плюс 1, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».

