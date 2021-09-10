FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Ловите солнце. В выходные в Петербурге для прогулок больше подойдёт суббота

В Петербурге воздух прогреется до 16–18, без существенных осадков

Хороший осенний день ожидается в Северной столице. Температура держится у верхних границ нормы, вероятность промокнуть под дождём мала, а принять солнечную ванну — велика. Завтра обещают ещё лучше.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября будет облачная с прояснениями погода. В первой половине ночи местами прошёл небольшой дождь, днём будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление растёт. Температура воздуха ночью опускалась до 9–11 градусов, днём она составит 16–18.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, температура в течение суток колеблется в пределах 8–18 градусов. Самое холодное 10 сентября выдалось в 1976 году, плюс 1, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».

Завтра синоптики прогнозируют ещё более тёплый день — 19–21 градус и без существенных осадков. А вот в воскресенье станет чуть прохладнее, возможны дожди.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний