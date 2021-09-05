Тверской околофутбол заинтересовал Бастрыкина. Следователи проверят драку фанатов «Зенита» и «Спартака» на ещё один состав

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не обошёл вниманием фанатское побоище, которое поклонники «Зенита» и «Спартака» устроили в центре Твери.
Как сообщили в пресс-службе СКР 5 сентября, Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления провести процессуальную проверку по факту случившегося. Её предмет — возможное сопротивление участников полицейским, которые находились при исполнении. Контролировать ход и результаты проверки будет центральный аппарат комитета.
Массовую драку болельщиков, часть которой попала на видео, полиция квалифицировала как уголовное хулиганство. Задержанных на данный момент нет. В областном МВД сообщили, что в стычке 4 сентября участвовали около 30 человек, пострадал поклонник «Зенита». После обследования в больнице он уехал в Петербург. Предварительно, инициаторами драки называют болельщиков «Спартака».